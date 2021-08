Akersposten møtte en oppgitt ordfører, Marianne Borgen (SV), etter at NVE i dag ga grønt lys for at Statnett kan bygge ny strømforsyning med luftlinje i Oslo og Bærum. Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen tar også sterke ord i bruk.

Publisert: 30.08.2021 kl 17:50

OSLO: Flere har reagert på konsesjonen gitt av NVE og blant den er Oslos ordfører Marianne Borgen.

Fortsatt mulig

- Dette er jo trist. Bystyret har vært helt klare på at de ønsker kabel i bakken. Oslo vil ikke ha en luftledning med master som skal dominere landskapet i fremtiden. Slaget er ikke tapt. Det er fortsatt mulig for regjeringen å gjøre om NVEs konsesjonsvedtak, når saken går videre til Olje- og energidepartementet, sier Borgen.

Les også: NVE går inn for "monstermaster"

Lytte til de folkevalgte

Hun viser til den samfunnsøkonomiske analysen som er gjort i saken. Borgen mener denne analysen veier tyngre enn vektleggingen som NVE har gjort med hensyn til prisen for luftledning kontra å legge kabel i bakken.

- Blir dette stående, så er det som å gå baklengs inn i fremtiden. Gevinsten med kabel er stor på en rekke områder, ikke minst for de mer enn 6000 menneskene som kan bli direkte berørt av det planlagte luftspennet. Det handler om livskvalitet, om trygghet og ikke minst om frigjøring av store arealer, i stedet for kjempestore master som vil dominere området rundt. Pris kan ikke alene være avgjørende i denne sammenheng. Her må man tenke langsiktig og se saken i riktig samfunnsøkonomisk perspektiv og ikke minst lytte til de folkevalgte, understreker Borgen.

- Jeg forventer at dagens regjering eller en eventuelt ny regjering, tar tak i dette og vurderer det på en fornuftig og framtidsrettet måte, avslutter ordføreren.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen. Foto: Geir Olsen / NTB

Historisk feilgrep

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) reagerer også sterkt på NVEs vedtak.

- Dette er hårreisende! Her har staten en gyllen mulighet til å rydde opp i strømforsyningen som går gjennom tettbygde strøk og over flere viktige grøntområder. Å bygge monstermaster gjennom hele dette området vil være et historisk feilgrep som vi vil måtte slite med i mange tiår. Å legge den nye kraftforsyningen i kabel i tunneler er det eneste fornuftige. Dette handler om folks bo- og livskvalitet. Vi har allerede en innsigelse som vi opprettholder, og vi klager saken inn til Olje- og energidepartementet.

Bakstrebersk

Også Marcussen peker på den samfunnsøkonomiske siden av saken.

- Vi mener de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å legge kabel er tillagt alt for lite vekt i konsesjonssøknaden. Kabel vil blant annet kunne gi økt trivsel for et stort antall beboere, økte eiendomsverdier og mer effektiv og bedre bruk av grøntarealene. Luftlinjen legger dessuten begrensninger på uteområdene til barna ved Lysejordet skole, sier Marcussen og fortsetter

- En ny luftledning vil gi nesten dobbelt så høye master som vi har i dag; 12 master i 38 meters høyde bare i Oslo. Flere av mastene vil ha en eksponert plassering på tvers av markante åsrygger og vil kunne sees fra nesten hele byen. Vi er opptatt av å skape gode nærmiljø over hele byen og ta vare på grønne lunger og elvedrag, det er ikke forenlig med luftledningsalternativet. Det er gårsdagens løsning og bakstrebersk å velge luftlinjer i tettbygde strøk i 2021. Det eneste fornuftige er at strømforsyningen legges i tunnel, slik NVE har gitt konsesjon for mellom Smestad - Sogn og Sogn - Ulven, avslutter byutviklingsbyråden.

Les også: Bærums ordfører: – Jeg er rystet over avgjørelsen om å bygge en kraftledning

Følg Akersposten på Facebook