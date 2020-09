Flerbrukshall ved Ris nå! krever Oscar Chr. Husebye (H).

Det er synd på elevene ved Ris ungdomsskole. Da jeg begynte på «gamle Ris» i 2013, hadde vi to store gymsaler, masse plass og et elevtall som gjorde at rektor kunne stå i hovedinngangen og hilse hver eneste elev god morgen med navn. Det er gode minner.



Nå går det over 600 elever på skolen, og flere medier har skrevet om at det antagelig flyttes ytterligere nesten 200 elever til Ris de neste par årene. Det skjer samtidig som spesialrom som gymsal ikke skal utvides. Det er fullstendig krise for elever og lærere som skal undervise på Ris skole. Uten plass er det vanskelig å lære, trene og øve.

Etter Ris skoles svært etterlengtede totalrenovering ble fullført i 2016, økte elevkapasiteten fra rundt 450 til dagens 628 elever. Samtidig ble arealet i «den store gymsalen» redusert nokså betydelig. Med andre ord ble kroppsøvingsarealene samlet vesentlig redusert per elev etter renoveringen enn hva vi hadde før. Allerede der burde Undervisningsbygg tatt to skritt tilbake og planlagt en flerbrukshall for å dempe presset på skolens to – små – gymsaler.

Nylig har samme etat pusset opp og utvidet Slemdal skole, men selv der blir elevene nødt til å låne Heminghallen fordi egen skolekapasitet er for dårlig. Slik skal det ikke være.

Så kommer sjokkbeskjeden.

Rett før sommerferien kom sjokkbeskjeden om at nesten 200 elever fra Skøyen skole antagelig skal innlosjeres i paviljongbygg på basketballbanen til Ris skole. Minnet fra undervisningen i de gule, såkalte Tyskerbrakkene, på Ris skole i 2013 kom plutselig tilbake. Det er ikke et godt minne. Midlertidige skolebygg er sjeldent en god løsning for elevene og lærere, og paviljongbygget gjør ingenting med den sprengte kapasiteten på resten av skolen og spesialrom og gymsaler.

Derfor er det med god grunn at rektor Peder Gjedrem og driftsstyrets leder Karsten Wakeford-Wesmann (H) gikk ut i Akersposten og etterspurte en flerbrukshall på Ris skole i forrige uke. Behovet er akutt. Og Byrådet må på banen. Kommunen eier nemlig ikke én, men to kommunale eiendommer rett ved Ris skole. På 2,2 og 2,8 mål er det god plass til å bygge en sårt trengt flerbrukshall på Ris. Til sammen er de to eiendommene på 4 mål – til sammenligning er hele Vinderen skole med sine nesten 500 elever bare 6 mål stor.

Selv om elevene på Ris skole isolert sett virkelig fortjener plass til kroppsøving på Ris, er hallsituasjonen på kveldstid også prekær for idrettslagene i hele bydelen. På Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i forrige uke, med representanter fra samtlige idrettslag i bydelen, kom det helt klinkende klart frem at både de store og de små idrettsforeningene i bydelen sliter med å få plass på haller og idrettsanlegg i Vestre Aker. Situasjonen er rett og slett helt sprengt, og mange barn og unge ender opp med å ikke kunne delta i fysisk aktivitet og idrett fordi det ikke eksisterer steder å være. Bydel Vestre Aker er gjennom mange år ikke tilgodesett med flere kommunale flerbrukshaller og anlegg, som har sulteforet barne- og ungdomsidretten.

Det er nå vi har en sjanse til å både gi elevene på Ris skole et adekvat kroppsøvingstilbud, og også lette på trykket i barne- og ungdomsidretten. Ris skole, rett ved T-bane og buss på Vinderen og Gaustad, er et perfekt sted for å bygge en flerbrukshall til glede for hele bydelen fremover.

Byrådet har alt ansvar for å ta ballen og gjøre noe med situasjonen, som de i lang tid visste ville komme. Ungdomsskole- og idrettskapasiteten er uholdbar idag. Konsekvensene av å ikke gjøre noe er stor.

Oscar Chr. Husebye (H)

leder av Vestre Akers byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomité

