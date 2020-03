Til Løvenskiold Eiendom:

I disse tider er det mange eldre som kunne tenke seg en tur ned til sjøen, men den eneste store parkeringsplassen på strekningen Skøyen-Lysakerelven er stengt for publikum.

VÆKERØ: Som mange vet er det eldre og andre med underliggende sykdommer som er mest utsatt for koronaviruset. Behovet for å komme ut i frisk luft er stort og de som er mest utsatt kvier seg for å bruke offentlig transport. Bevegelseshemmete er blant disse. Dermed blir kystlinjen i Bydel Ullern utilgjengelig for mange, en kystlinje som har en flott opparbeidet tursti fra Sollerudstranda og helt til innerst i Bestumkilen.

Står tom med parkeringsforbud

Akersposten har i flere omganger, første gang i 2008, tatt opp problemstillingen om hvorfor Løvenskiold Eiendom ikke er villig til å åpne opp for publikum på den enorme parkeringsplassen de disponerer ved Maxbo. Fra denne parkeringsplassen er det direkte tilgang til kyststien. Her er det kun kunder til Maxbo som kan parkere i forretningens åpningstider. I helgene står plassen tom med parkeringsforbud og med informasjon om at her bøtelegges det hele døgnet.

Snakk om å ta samfunnsansvar

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), har også i flere omganger bedt Løvenskiold Vækerø Eiendom om endring i parkeringsrestriksjonene, så blant andre bevegelseshemmede får tilgang til området.

- Etter min mening er det i disse tider snakk om å ta samfunnsansvar. Tilgjengelighet er viktigere enn noensinne. Vi har ikke muligheten til å pålegge selskapet å åpne opp for publikum. Vi kan bare oppfordre selskapet til å gjøre dette tiltaket, sier Pedersen.

TILGANG TIL TURVEIEN: Bydelslederen ønsker at flere i disse tider får tilgang til kyststien, som blant annet leder til parken rundt Vækerø gård. Foto: Vidar Bakken

Ikke svar

Bydelslederen har sendt Løvenskiold Eiendom en mail torsdag formiddag, etter å ha forsøkt å få tak i ansvarlige i selskapet på telefon. Sent fredag ettermiddag var det ikke kommet konkret svar på henvendelsen.

- Jeg har oppfordret selskapet til å åpne opp for parkering utenom Maxbos åpningstider. Det vil i praksis være snakk om i helgene, da forretningen stenger klokken 21.00 på hverdager. Maxbo stenger klokken 18.00 på lørdag og har stengt på søndager. Det gir i hvert fall tilgang noen timer i helgen, sier Pedersen.

GOD PLASS: I parkområdet kan besøkende gi hverandre den ekstra plassen som skal til for å unngå hverandre i koronatiden. Den ligger bare noen meter fra Maxbos parkeringsplass. Foto: Vidar Bakken

- Jeg har forøvrig stor forståelse for at selskapet har fokus på tiltak knyttet til ansatte og kunder, men håper at selskapet tar seg tid til å vurdere en delvis åpning av parkeringsplassen i en prøveperiode. Det kan bety mye for mange, sier Pedersen.

