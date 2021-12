I 2019 vant håndballjentene til Aker NM-gull i J20-finalen. I romjulen har de sjansen til å gjenta suksessen etter at de knuste Oppsal 34-27 i semifinalen hjemme i Ullernhallen tirsdag kveld.

Publisert: 01.12.2021 kl 08:45

ULLERN: – Det er helt sinnsykt, en opplevelse. Det er helt ubeskrivelig. Det har vært hovedmålet hele sesongen, og det er dritkult, sier Hanna Gåsvær.

Den fotrappe 18-åringen var i strålende spillehumør med sine ni spillemål på tolv forsøk i semifinalen. Hun ble dessuten kåret til Akers beste spiller.

– Det er en av de bedre kampene jeg har hatt på lenge. Jeg er kjempefornøyd, og så står vi sammen som et lag, og bare gjør hverandre veldig gode. Det er dritimponerende, jeg er skikkelig stolt over det laget her i dag, sier Gåsvær.

Opprinnelig kommer ungjenta fra Snarøya, men gikk til Ullern i 2016, før hun ble en del av topphåndballsatsingen Aker i 2019-20-sesongen.

– Vi begynner å få et så sykt godt samspill. Vi kommer på bevegelsene til hverandre, og vi kjenner hverandre godt. Det er så lett å spille bra med dette laget, sier Gåsvær.

Men hun vet godt at Tertnes i finalen ikke blir lett.

– Nå har ikke jeg sett alle kampene til Tertnes, men jeg vet at de har mange gode individuelle spillere og at det er et godt lag, så det blir absolutt ikke en lett kamp. Det er en verdig motstander i en cupfinale, sier ungjenta.

#Måtte stoppe dansk storscorer

Foran en fullsatt Ullernhall var det Oppsal som var best i åpningsminuttene og ledet 4-3 før hjemmelaget fra Ullern satte inn et lite rykk og scoret fem mål på rad til 8-4.

Så jevnet det seg litt ut, og Aker slet litt med å stoppe Oppsals innspill til streken.

– Vi var egentlig litt forberedt på at de innspillene kom til å komme. Vi skulle stoppe Marianne Haugsted (2 mål på 8 forsøk) og Kristine Thomassen (3 mål på 11 forsøk), og dermed åpner vi litt opp bak der. Vi kalkulerte egentlig med at det blir noen innspill når vi skal ta ut skytterne, sier Aker-trener Atle Stenvik.

– Men ellers er du fornøyd med forsvars- og keeperspillet?

– Absolutt. Forsvarsspillet er det som gjør at vi vinner kampen, og så får vi kanskje litt for mange to-minuttere. Dommerne legger listen litt lavt, og det var de også litt enige i, så det er derfor det blir 27 mål, forteller Stenvik.

Framover imponerte spesielt Hanna Gåsvær med tempo og gjennombrudd, og etter å ha bommet på det første skuddet, så puttet hun i seks scoringer de sytten siste minuttene i første omgang.

– Jeg har ofte hatt problemer med å grave seg ned i feil, men jeg har jobbet mye med å tenke neste ball hele tiden. Og så føler jeg at det flyter og da har du selvtilliten til å gutse enda mer. Det er veldig deilig å kjenne på, sier 18-åringen.

Med 18-13 til pause var det aldri noen tvil etter hvilen og åtte minutter ut i omgangen økte Neah Pernille Kyrkjebø Lynghjem til 24-16 for Aker.

– Vi kontrollerer det egentlig inn hele veien. I pausen har vi egentlig snakket om at vi skal være det laget som er roligst, sier Stenvik.

– Utrolig gøy

En som allerede har begynt å glede seg til finalen, er strekspiller Marie Louise Berg (20). Hun var også med på gullet i 2019.

– Da var jeg nummer tre på streken, så jeg fikk et par mål på slutten, men jeg var ikke noe viktig for laget sånn sett. Så det å kunne bidra for det laget her er kjempegøy. Det blir en helt annen kamp og når vi i tillegg har en så bred stall hvor alle er med og bidrar, så er det utrolig gøy, sier Marie Berg.

Nå er hun en langt mer sentral spiller for Akers J20-lag og i semifinalen var hun knallgod med seks mål på seks forsøk.

– Jeg tror jeg aldri har fått så mange innspill i en kamp denne sesongen i alle fall. Det er kjempegøy å se at samspillet fungerer. Man har gått og tenkt på denne kampen sykt lenge, så at det bare løsnet fra start var kjempedeilig, sier Berg.

Aker vant til slutt 34-27.

Både A-laget og juniorlaget i semi

Atle Stenvik, som er i trenerteamet både på A-laget i Rema 1000-ligaen og J20-laget, var godt fornøyd med det spillerne viste i semifinalen og forteller laget har jobbet målrettet mot finalen.

– Det har nok ligget litt i bakhodet, for det har vært et klart mål for de som er under 20, og så er det noen av de som har fått en litt større rolle i A-laget enn det de kanskje hadde sett for seg, og dermed har det blitt en ekstra positiv greie når du har en stor rolle for to lag. Plutselig plutselig stod vi der i semifinale for både A-laget og juniorlaget. Det var surt når vi røk med A-laget, men når vi vet at dette var en mulighet, så er vi i Spektrum. Det er fryktelig gøy, sier Stenvik.

Og for spillerne gjør det absolutt ingenting at deler av julekosen må vike til fordel for håndball.

– Det var en opplevelse i 2019, så jeg gleder meg utrolig mye til å gjøre det igjen. Det er noe eget å spille i Spektrum, sier Berg.

Men et lite minus var smellen midtback Mari Myrland pådro seg i åpningsminuttene da hun dro seg igjennom og skaffet straffe.

– Hun må få kommet seg ned på legevakten å ta et bilde. Om det er et brudd, det vet vi ikke, men det er en god hevelse på håndleddet der. Jeg frykter at det er et lite brudd der, sier Stenvik.

– Vil hun rekke cupfinalen?

– Hadde jeg vært lege, så kunne jeg uttalt meg. Men vi håper! sier Stenvik.