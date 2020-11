- Det er plass til flere

De strømmer til Njårds langrennsgruppe, men her er det mer hjerterom og plass til flere som vil bli gode på ski.

HUSEBY: Mens snøen lar vente på seg, er det likevel stor aktivitet i skolegården på Huseby skole denne ettermiddagen.

Glede resten av livet

- Vårt mål er å gi flest mulig barn og unge et tilbud om å gå på ski. I dag er det de to yngste gruppene som trener, med en gruppe i gymsalen og en gruppe i skolegården. Her er det barn både fra Huseby-området og fra andre deler av de vestlige bydeler, som for eksempel Skøyen. Tilstrømningen er veldig bra, men vi har fremdeles plass til flere, sier nyansatt sportslig leder for langrennsgruppa i Njård, Ånund Lid Byggland.

Noen vil nok huske denne trettiåringen fra hans karriere som sprinter på landslaget, med flere medaljer som junior, U23 og i seniorsammenheng. Nå er han også trener for Njårds juniorer, men er opptatt av å skape skiglede hos de aller yngste.

- Vi har delt opp gruppene slik at to årsklasser er slått sammen, hvor 1. og 2.-klassingene, 3. og 4 og 5. og 6.-klassingene danner grupper. Det er fremdeles plass i alle gruppene, men vi har veldig lyst til å rekruttere flere til den yngste gruppa. Vi legger opp til at det først og fremst skal være morsomt å trene, at det skal være sosialt og at man møter og får nye venner fra forskjellige skoler. Gulroten er det å mestre det å gå på ski og få glede av det resten av livet, uansett ferdighet, sier Lid Byggland.

Trygt og godt

Han understreker viktigheten av at hvert enkelt barn skal bli sett og at det å etablere et trygt og godt miljø, hvor alle føler seg hjemme har fokus.

- Alle skal føle at her er det et fellesskap med trygge omgivelser. Vi har unge, gode trenere som sammen med foreldre skaper fellesskapet. Vi har to treninger i uken, tirdager og torsdager, men det er ikke obligatorisk oppmøte. Noen kommer på begge treningene, mens andre benytter seg av en trening i uken. Når vi har to treningsdager, har flere mulighet for å finne en dag som passer. Målet er som sagt ikke først og fremst å bli best mulig, men å få gleden av å gå på ski. Det er det vi legger vekt på, forsikrer sportslig leder, som håper på en snørik vinter, slik at blant annet lysløypa i Husebyskogen og Mærradalen kan tas i bruk.

DET ER JO GØY: Det kan niåringene fra Skøyen skole forsikre om. Fra venstre: Julie, Ineke og Julie. Sportslig leder Ånund Lid Byggland, kan forsikre om det samme. Foto: Vidar Bakken

Gøy og atter gøy

Skolegården fylles opp av glade rop og stemmer før ettermiddagens trening. Niåringene Julie, Ineke og Julie tar seg tid til en liten prat med Akersposten. Alle tre går på Skøyen skole.

- Jeg synes det er veldig gøy å være med på treningen, sier den ene Julie.

- Vi møter mange andre og får nye venner, forteller Ineke.

- Vi har trent på dette hele året med rulleski og barmarkstrening. Det er gøy, forsikrer den andre Julie.

Alle tre gleder seg til snøen kommer og treningen kan fortsette på et annet underlag.

Og hvorfor trener de?

- Fordi det er gøy og vi vil bli gode, er de samstemte om.

