– Det er og blir et esel

De reagerer på at MDG og SV i Bydel Ullern bruker begrepet folkepark om sitt forslag til utbygging i Bestumkilen.

Publisert: 20.01.2020 kl 17:25

BESTUMKILEN: Akersposten møtte Odd Einar Dørum og Per Øyvind Hansen, som var klare på hvem som sto for opphavet til "Oslos nye folkepark".

- Uansett hvor mye du kaller et esel en hest, så er det og blir et esel, sier Per Øyvind Hansen i Skøyen Miljøforum, når han skal karakterisere MDG og SVs forslag til parkområde i Bestumkilen.

Skøyen Miljøforum representerer 30 velforeninger, båtforeninger, borettslag og sameier.

Les også:

MDG: «Bestumkilen – en fantastisk mulighet»

Nå er det Bestumkilen det gjelder - grått skal bli grønt

Ikke lenger folkepark

Det var på møtet som Skøyen Miljøforum og Bydel Ullern arrangerte før valget at begrepet Folkepark ble lansert. Her ble det presentert en skisse med store grøntområder, med ulike aktiviteter og dagens strandlinje intakt.

- MDG og SV vil bygge i Bestumkilen, på de samme områdene som Plan- og bygningsetaten foreslår. Så vil de fylle ut cirka 20 mål i Bestumkilen, som blir parken de snakker om. Det er ikke lenger snakk om en folkepark, som er vår ide og som ble lansert før kommunevalget. De to partiene mener at folkeparken vår vil gi for lite liv og aktivitet i vinterhalvåret. MDG og SV skal vite at det bare er fantasien som setter grenser. Se på parkområdene i Oslo. Hvem er det som først og fremst etterspør mer aktivitet på de store grøntområdene, som er så viktige for folk, spør Hansen.

Les også: SV: Sier ja takk begge deler

Ingen grenser

Han peker på at en rekke interessegrupper har kommet med innspill.

- Blant andre vil kajakk- og roklubbene gjerne ha et utendørs treningsanlegg i Bestumkilen. Andre snakker om en isflate og noen vil kunne anlegge skispor for barna om det blir snørike vintre. Det er som sagt bare fantasien som setter grenser. Vi legger opp til at en liten prosentandel av arealet skal brukes til svømmehall og aktivitetshus, ellers er andre aktiviteter beregnet til utendørs lek, trening og bruk i byens nye pusterom.

Saken fortsetter under bildet

IDESKISSE: Dette er noen av aktivitetene som er tenkt i en folkepark Skisse: Ørjan Aasegg Johannesen

Andre innspill som Akersposten er kjent med er å legge et serveringstilbud i svømmeanlegget og hva med skulpturer eller fontene i parken? Hva med et utendørs svømmebasseng?.

- Her er det ingen grenser, sier Hansen.

Les også: Ble ikke enige om folkepark

Siste store tomten

Odd Einar Dørum er leder av Ullern Venstre og var en av «fødselshjelperne» til folkeparken.

- Vi får aldri denne sjansen igjen. Tomten på 67 mål er den siste store kommunale og ikke-kommersielle tomten som er igjen i strandsonen. Nå har vi sjansen til å få en folkepark for Oslo med idrett og rekreasjon. Det er snakk om å forvalte det som kan bli en perle for hele Oslos befolkning, ved et knutepunkt som alle har tilgang til. Vi snakker altså ikke bare om en lokal park, men om et viktig tilbud som angår hele byen – en reell folkepark. Derfor kaller vi prosjektet «Oslos nye folkepark», sier Dørum.

Saken fortsetter under bildet

HER GÅR STRANDLINJEN: Odd Einar Dørum og Per Øyvind Hansen mener at dagens strandlinje skal beholdes og uten utfylling i Bestumkilen. Foto: Vidar Bakken

Bydel Frogner også

Han peker på det arbeidet som er gjort de siste ti årene fra bydelens side med blant annet mulighetsstudier med fokus på Bestumkilen.

- Her snakker vi om reell medvirkning hvor beboere, ulike interessegrupper og velforeninger har vært involvert i et arbeid med innspill på hvordan ta vare på området til glede for hele byen. Bydelsutvalgets siste innspill og vedtak om folkepark er et resultat av involvering fra bydelens egne innbyggere. Jeg er også glad for at bydelsutvalget i Bydel Frogner har vedtatt det samme som Bydel Ullern. Det betyr at vi er samlet om dette.

Ubesvarte spørsmål

Per Øyvind Hansen er usikker på hva MDG og SV i bydelen vil gjøre med området.

- Det vi vet er at de vil bygge ut til strandkanten og så fylle videre ut i Bestumkilen. Jeg forstår at de vil ha utbygging med andre aktiviteter enn det PBE legger opp til, men hva slags utnyttelsesgrad og høyder kan vi vente oss? Det fremgår ikke noe sted. Hvor stor del av dagens båtopplag vil bli grøntareal og hvor mye skal fylles ut. Her er det flere ubesvarte spørsmål.

Akersposten har sendt spørsmålene videre til SV og MDG i Bydel Ullern.

Les også:

«Bestumkilen – Oslos nye folkepark»

Følg Akersposten på Facebook