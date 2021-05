«Det er noen ugreie sider ved det å innføre koronasertifikat»

Gladmeldingen vi har ventet på med lengsel og smerte, kom rett før pinse. Vi er godt i gang med en gradvis åpning av samfunnet. Ikke minst er Oslo-borgere meget fornøyd med at det faste grepet hovedstadens innbyggere har levd med siden 9. november, nå blir løsere.

For mange står koronapasset øverst på ønskelisten – beviset som skal gi en tilgang til. Akkurat det er en bøyg myndighetene foreløpig ikke har noen løsning på.



Vaksinepass for utenlandsreiser er ikke problematisk. Det har vi hatt i alle år. Hvordan det skal kunne brukes innenlands, er en utfordring.

Lovforslaget bryter med Grunnloven, hevder jussprofessor Hans Petter Graver, fordi det foreslås at det er Helse- og omsorgsdepartementet som skal fastsette reglene. Han mener at det er Stortinget - og ikke departementet - som skal fastsette hva koronasertifikatet skal brukes til, og hva det ikke skal kunne brukes til. Er det greit at all makt flyttes til Helsedirektoratet i denne saken?

En rekke advokater ber i en kronikk i Advokatbladet om at forslaget om bruk av koronapass innenlands skrotes. Ni profilerte advokater ber de folkevalgte om å legge forslaget om bruk innenlands, i skuffen. De mener at det forslaget som ligger på bordet, bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EØS-avtalen.

Til Dagbladet sier advokat Sjak R. Haaheim at han mener at et vaksinepass ikke er smittevernfaglig begrunnet – det er et politisk veivalg. Han legger til at når stadig flere blir vaksinert, er det ikke behov for et slikt pass. Han peker på at dette kan åpne døren for en skummel utvikling. Teknologien setter ingen grenser – det må mennesker gjøre, har han uttalt.

Temaet var også oppe til diskusjon i Dagsnytt 18 før pinse. Også her ble det pekt på at et slikt koronapass kunne ha utilsiktede konsekvenser og det ble hevdet at formålet ikke var klart nok formulert, slik forslaget nå lyder.

Professor Graver påpeker også at lovforslaget blant annet foreslår innføring av en legitimasjonsplikt, noe som bryter med retten til å ferdes anonymt. Senior Norge har også trukket fram at vi her i landet ikke har hatt noen form for pass for å kunne bevege oss fritt i det norske samfunnet.

At et slikt koronasertifikat inneholder helseopplysninger, er ikke uproblematisk. Det er heller ikke ideen om at vaksinepasset skal være en QR-kode på en smarttelefon. Alle mennesker har ikke det – og er heller ikke pålagt å ha det. Hva med dem som ikke har en slik telefon? Er de utelukket fra å få et vaksinesertifikat?

En QR-kode er en annen variant av strekkodene, som brukes i butikkene. I stedet for loddrette striper, består de av kvadratiske mønstre. Stadig flere virksomheter begynner å bruke dem så nå leveres mange smarttelefoner med innebygde QR-lesere. QR står for «Quick Response».

Det er noen ugreie sider ved det å innføre koronasertifikat, slik det legges opp til. Det å vaksinere seg, er for eksempel en frivillig sak. Det er ikke alle som kan eller vil la seg vaksinere. Noen vegrer seg av religiøse grunner – andre er redde for bivirkninger. Da blir et slikt sertifikat en diskriminering – noe vi normalt ikke aksepterer.

Myndighetene sier de om kort tid vil legge fram forslag om hvordan koronasertifikatet skal være og hvordan det skal brukes. Mange ser fram til å få et slikt sertifikat fordi det trolig vil bety at en kan reise ut av landet. EU arbeider med å få til det samme.

Som nevnt er ikke forholdet til utenlandsreiser det store problemet. Utfordringen er hvordan myndighetene vil lage ikke-diskriminerende regler for egne innbyggere når en beveger seg innenfor landets grenser. Ikke siden krigen har vi hatt noen form for pass for å kunne bevege oss fritt i det norske samfunnet.

