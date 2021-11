– Det er noe eget og feststemt med disse flotte omgivelsene

– Vi har et program som favner ganske vidt, og det er mye for barna. Vi har for eksempel juleverksted med ulike julegavesysler og laging av julepynt på en gammeldags måte, sier Ida Lützow-Holm, konstituert daglig leder på Bogstad Gård. Hun gleder seg stort til søndag på gården og håper mange vil ta turen.

Publisert: 25.11.2021 kl 21:55

BOGSTAD GÅRD: Jul på Bogstad betyr en solid dose julestemning for veldig mange. Julemarkedet på gården er blitt en fin tradisjon, som korona-pandemien tok knekken på i fjor.

Men nå er markedet tilbake, og Ida Lützow-Holm vektlegger at mye av aktiviteten og underholdningen skjer utendørs i friluft, på den flotte gårdsplassen.

– Julemarkedet vårt pleier å være populært. Det kan være mellom 2000 og 3000 mennesker innom i løpet av dagen. Det er mye som skjer her ute på gårdsplassen, sier hun og forteller om at det blir salgsboder med 25 aktører som tilbyr håndlaget husflid og kunsthåndverk. Sørkedalen Brass spiller julemusikk. Oslo historiske dansegruppe viser frem, ja nettopp, historiske danser. Og man kan naturligvis besøke dyrene på gården. Det blir mulig å sitte på en runde med hest og vogn, og man kan også få et innblikk i julefeiring fra tidligere tider. Juletreets utvikling – Det ene juletreet vårt er pyntet som et juletre fra rundt 1940, og inne i salen har vi et tre pyntet fra Gustava Kiellands tid, altså rundt 1840. – Litt annerledes enn dagens juletrær? – Ja, de første juletrærne i Norge ble pyntet rundt 1820, og de liknet ikke så mye på juletærne i dag. Det gikk mye i perlekjeder, rosinlenker, silkesløyfer og evighetsblomster. Man kunne spise ganske mye av pynten etterpå, som epler og rosinlenkene. De ble jo litt ekstra inntørket, men de var ikke så godt vant den gangen, sier hun. – Det var også vanlig å ha små gaver på treet. Det kunne være lommetørkler, små bøker, pillesker, ting man kunne bruke i hverdagen. Det vitner litt om nøkternhet, selv om vi her snakker om folk som var en del av borgerskapet.

– Men juleselskaper hadde de også den gangen. De la mye i maten, det sosiale og leken, også de voksne. Kanskje har vi noe å lære av det, sier Lützow-Holm.

De mer moderne juletrærne, med kuler, hjerter, glitterlenker, stjerner og halm, som symboliserer julebudskapet, vil også være å se på Bogstad Gård.

– Hjertene er kjærligheten, kulene er kloden, lenkene er samholdet som binder menneskene sammen. Det er et vakkert budskap, sier hun.

Gunda gir seg ikke

– Du er fan av julen?

– Ja! Og særlig her på Bogstad Gård. Det er noe eget og feststemt med disse flotte omgivelsene. De trigger stemning og julefølelse.

Hun minner om at tjenestejenta Gunda også denne gangen helt sikkert vil sette sitt preg på julemarkedet.

– Det blir eventyrstund med Gunda ja. Hun har vært tjenestejente her helt siden tidlig på 1900-tallet. Gunda er skravlete og litt sleivete. Mange ganger treffer man henne her inne på kjøkkenet, men søndag skal hun lese eventyr inne på låven. Hun er et skikkelig arbeidsjern, ugift og litt forelsket i gårdsgutten. Om de noen gang blir et par, er fremdeles et mysterium, smier hun.

Viktig inntekt

I fjor ble det altså ikke noe av julemarkedet på Bogstad Gård, og det er ikke viktig «bare» for at noen tusen mennesker skal komme i førjulsstemning. Markedet betyr også viktige inntekter.

– Pengene er en viktig inntekt som går til blant annet vedlikehold og ivaretakelse av gården. Dette er spesielt viktig i år etter mer enn halvannet år med veldig liten aktivitetet.

– Man kan også melde seg inn i Bogstad Gårds Venneforening. Vi har heldigvis også en skare med frivillige her på Bogstad, og mange av dem er i aksjon søndag. Det er veldig viktig å huske på denne store, frivillige innsatsen, avslutter Ida Lützow-Holm. Som altså gleder seg stort til søndag 28. november. Jul på Bogstad arrangeres fra kl. 11 til 16.