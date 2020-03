«Det er NÅ det gjelder!»

«Skrekken er at det kommer så mange syke pasienter på én gang at sykehusenes kapasitet sprenges. Det må vi for enhver pris unngå.» Det skriver fastlege i Bydel Ullern, Stig Asplin. Han er også tidligere bydelsoverlege.

Publisert: 12.03.2020 kl 18:25

Nå er det bare én ting som gjelder, og det er å begrense coronasmitten med alle midler. Det er ikke lenger reisende fra Italia vi skal frykte, for smitten er allerede i befolkningen, i ditt og mitt nærmiljø. Den store og livsviktige dugnaden er i gang, og ALLE må bidra.



Av antallet registrerte smittede pr. 100.000 innbyggere er det nå (torsdag 12. mars) bare Island (24), Italia (20) og Sør-Korea (15) som har flere enn Norge (11). Men det er store mørketall, og antagelig er det bare toppen av isfjellet vi kjenner.

På mandag sa helsemyndighetene at alle arrangementer med flere enn tusen måtte avlyses. På tirsdag var tallet nedjustert til 500. Og onsdag gikk avdelingsoverlegen på intensivavdelingen på Ullevål ut og anbefalte maksimum 50 som en øvre grense for deltagere i et møte. Det blir sannsynligvis også rådet som kommer fra helsemyndighetene i dag eller i morgen.

Avlys møter og tilstelninger, også privat

Jeg nøler ikke med å gå enda lenger. Avlys alle sosiale settinger til vi har kontroll på dette og antallet nye smittede er stabilisert! Også privat! Tar vi denne dugnaden nå, sparer vi oss for store lidelser i tiden som kommer. Skrekken er at det kommer så mange syke pasienter på én gang at sykehusenes kapasitet sprenges. Det må vi for enhver pris unngå.

Derfor stenges nå barnehager og skoler i Oslo. Derfor avlyses arrangementer og aktiviteter der folk samles. Det er veldig fornuftig!

Gamle og syke må i «karantene»

Det har lenge vært fokus på reisende fra Italia og de som har vært i kontakt med smittede. Og en rekke friske mennesker er satt i hjemme-karantene for å unngå videre spredning. Men på mange måter er dette nå feil fokus. For smitten er allerede i befolkningen og i vårt nærmiljø. Derfor er det aller viktigste nå å skjerme syke og gamle, fordi det er disse som tåler smitten dårligst og som vil trenge intensiv behandling på sykehus.

Derfor er smitterådene aller viktigst når vi omgås syke og gamle: Omhyggelig håndhygiene, helst 1-2 meters avstand og droppe klemmer og kyss! Også i nære relasjoner, som for eksempel barnebarn. For det er ingen tvil om at det eneste virkemiddelet som faktisk stopper denne smitten, er å begrense eller helt avstå fra sosial kontakt.

Til alle som er syke: Ring og hold deg hjemme!

Alle som har tegn på infeksjonssykdom, bør nå ringe sin lege og IKKE komme til ham eller henne. Det er nemlig ingen grunn til å la venteværelset på legekontoret bli et sted for smitte! Man vil kunne få sykmelding over telefon. Og alle som er syke eller har vært i direkte kontakt med syke, bør holde seg hjemme i minst to uker.

Alle som kan, bør ha hjemmekontor og alle arbeidsgivere bør innføre fleksitid, slik at rushtiden unngås og offentlige transportmidler kan kjøre med halvfulle vogner. Generelt bør alle sammenstimlinger av mennesker unngås minst en meters avstand opprettholdes, også på trikk og buss.

Nå er dugnaden i gang. Skal vi vinne denne kampen, må alle bidra.

Stig Asplin

fastlege, Bydel Ullern