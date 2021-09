– Det er mange som har savnet loppemarkedet, selv vi korpsforeldre! smiler Katrina Tibbals og Anita Seierstad Larsen. I helgen er det flere loppemarkeder i Oslo vest, det er bare å gjøre seg klar!

Publisert: 21.09.2021 kl 13:22

LYSEJORDET: Vi møter de to mandag kveld i lille gymsal på Lysejordet skole. Der gjøres det klart til loppemarked igjen, det første på to år. Vanligvis har skolekorpset på Lysejordet marked to ganger i året.

– Det er veldig hyggelig, selv om det er en intens uke, sier Anita Seierstad Larsen. Hun kan se tilbake på rundt 12 år aktiv korpsforeldre-tjeneste, og etter korona-pausen er entusiasmen upåklagelig.

– Det er morsomt å se at iveren kommer tilbake. Barna gleder seg veldig, det ser vi særlig blant aspirantene, sier hun.



Lysejordet skolekorps er egentlig korpset til tre skoler, for her rekrutteres også elever fra naboskolene Bjørnsletta og Montessoriskolen Lyse også. Det meldes om god rekruttering til tross for at det har vært en vanskelig periode for alle.

– Vi har 22 aspiranter, det vil si fra tredje klasse, og tilsammen teller koret rundt 60 medlemmer, sier Katrina Tibbals.

– Vi hører at det er rekordsalg rundt omkring hos dem som har loppemarkeder nå, sier hun.

Det gir optimisme før helgen, som skal sørge for kjærkommen, klingende mynt i en slunken korpskasse.

Levering tirsdag til torsdag

– Loppemarkedet er en viktig begivenhet og et samlingspunkt i nærmiljøet, som mange har savnet. I tillegg er det nok mange som gleder seg til endelig å få levere fra seg de mange loppene de har samlet i boder og på loft. Vi håper selvfølgelig de også vil komme og finne seg noen nye, sier Tibbals.

– Hva kan leveres?



– Vi må gjøre endringer fra tidligere loppemarkeder fordi den ene av skolens to gymsaler er under oppussing. Vi har dermed dessverre ikke plass til å ta imot møbler i år, men vi skal fortsatt ha avdelinger for klær, sport, leker, elektrisk, TV og data, bøker og husgeråd, sier hun.

– Selvfølgelig blir det også som alltid flott auksjon begge dager kl 13. Det blir naturligvis også lotteri og matservering, med kaffe, kaker, sveler og grill slik at opplevelsen blir komplett.

Du kan også avtale henting av lopper tirsdag og onsdag. Da sender du en e-post med navn, telefonnummer og ønsket hentedato til loppemarked.lysejordet@gmail.com. Eller ta kontakt på tlf 48 42 79 50 (kl. 18-21) eller 48 42 79 51 (kl. 18-21).

– Hvordan vil pandemien påvirke arrangemenet?

– Vi må fortsatt ta hensyn til risikoen for smitte. Det gjør vi ved å ha håndsprit ved alle innganger og utganger, lage separate innganger og utganger til avdelingene og ha antallsbegrensning på hver avdeling, så vi kan holde meteren, sier Tibbals.

Flere muligheter

Det er flere skolekorps i området som inviterer til loppemarked denne helgen. Det er marked også på Huseby og Skøyen skoler. (Se faktaboks for informasjon.)