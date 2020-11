– «Det er lettere å få på buksa!» Du kan tro det gjør meg godt når jeg hører slikt, sier idrettspedagog Elise Killi som i september tok over flere av trimgruppene på Ullern kultursenter.

LILLEAKER: – Da vet jeg at treningen har vært helt riktig, fortsetter gudbrandsdølen og legger til at det er moro å få slike tilbakemeldinger.

– Hva fikk deg til å utdanne deg i denne retningen?

– Jeg ønsker at mange mennesker skal få føle på gleden av å være i aktivitet, sier Killi, som er utdannet på Norges idrettshøgskole i Oslo. Hun har alltid vært interessert i å trene og å være i aktivitet.

– Yrkesvalget var enkelt.

– Hva har du selv drevet med i barne- og ungdomsårene?



– Blant annet fotball, langrenn og svømming. Akkurat nå driver jeg mye med crossfit. Det handler mye om styrke og utholdenhet.

Styrke og balanse

Mye av treningen handler om styrke og balanse.

– Det er så gøy å se hvordan de som deltar i trimgruppene er med på dette å utfordre seg selv. Og det bare på noen få uker.

– På hvilken måte utfordre?



– Når det gjelder balanse, våger flere å slippe taket. Litt etter litt har balansen blitt bedre.

Derfor var det så gøy å høre en si at det nå var lettere å få på buksa.

– Når det gjelder styrketrening terper vi mye på teknikk.

Killi understreker hvor viktig det er å legge til rette for at eldre skal få tilbud om fysisk aktivitet.

Hele kroppen

– Det er viktig for eldre å bevege hele kroppen og mange av øvelsene dreier seg om store bevegelser. Store muskelgrupper skal aktiveres.

Killi begynte som instruktør da dørene ble åpnet i begynnelsen av september.

– Hva har vært mest utfordrende?



– Det å lære hver og en å kjenne og se hvilke behov den enkelte har.

Hun innrømmer at navnene – hva hver og en heter – vil komme etter hvert.

– Det tar litt tid å lære alle navnene.

Det er ikke få grupper hun har på Kultursenteret.

– Det viktig at vi endrer på øvelsene. Det har også hjernen god av. En skal ikke gå inn i treningssalen og vite at nå kommer det og det og i samme rekkefølge. Da blir vi vanedyr. Det skal ikke ha noe av.

Trives godt

– Jeg trives godt, sier den trimglade Killi, som også arbeider som personlig trener og er inne på enkelte bedrifter som gruppeinstruktør.

– Ingen dager er like. Vi gjør mange av de samme øvelsene, men når en arbeider med andre mennesker blir det alltid forskjellig. Det like jeg godt, sier Elise Killi før hun må dra av sted til neste gruppe med mennesker som skal ha henne som trener.

Kulturleder Nina Sivertsen sier at det er god oppslutning om trimgruppene enten det er snakk om styrke og kondisjon eller balanse.

– Jeg er svært glad for at Kultursenteret etter sommeren kunne åpne dørene og sette i gang med trimgruppene i dette halvåret.

12. mars var det kroken på døra.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at det oppsto et savn når vi måtte koronastenge i mars, fortsetter Nina Sivertsen. Også hun blir stiv og støl av å sitte for lenge.

Trening er ferskvare

– Det er utrolig bra med trening for å styrke balansen, sier Mari Bilben seniorveileder og koordinator for aldersvennlig bydel. Med god balanse er det mindre sjanse for å falle.

– Husk, trening er ferskvare.

– Hva mener du med det?



– Trening er ikke noe du har gjort en gang for alle. Trening må holdes ved like – hele tiden, fortsetter Bilben og legger til:

– En er aldri for gammel. En kan alltid trene ut fra de forutsetningene den enkelte har, sier Mari Bilben og henviser til høstprogrammet for Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter. Flere av treningsprogrammene går nettopp på dette med balanse.

Bydel Ullern legger stor vekt på trim for den eldre garde. Både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter – møtestedene for dem over 60 år – tilbyr derfor en god del trimkurs. Bydelen har helt siden den tok aktive skritt inn i det å satse på å være en aldersvennlig bydel, fulgt opp punktet om utendørsområder og fysisk aktivitet.