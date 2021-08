– Det er jo ikke bra at slik skjer

– Jeg tenkte først at dette var noe unger kunne funnet på, men nå er jeg ikke sikker lenger, sier lokalpolitiker Anita Leirvik North. Tirsdag morgen opplevde hun for andre gang på få dager at Høyre-flagget på garasjen hennes var utsatt for en brannstifter.

Publisert: 31.08.2021 kl 10:35

VOKSENLIA: I ellers så fredelige Jerpefaret på Voksenlia bor Anita Leirvik North med familie. Som medlem av bydelsutvalget for Høyre er hun for tiden opptatt med valgkamp.

– Som politiker syns jeg det er min plikt å flagge hvor jeg står, så jeg satte opp et Høyre-flagg ved garasjen. Lørdag kveld var flagget helt i orden. Søndag morgen var flagget brent opp, sier hun til Akersposten.



Hun var raskt oppe med nytt flagg og tenkte at det kunne være noen på vei hjem fra fest som hadde fått et innfall.

Brent igjen

Tirsdag morgen var det nye flagget helt i orden, men litt senere på morgenen var også dette flagget plutselig brent opp.

Da syns Høyre-politikeren at det begynner å bli skummelt.

– Jeg syns det er ille av flere grunner, sier Leirvik North, som også er leder for Oslo Høyres kvinneforum.

– Vi forsøker blant annet å få dem som normalt ikke er så opptatt av politikk til å engasjere seg. Da er det jo ikke bra at slikt skjer. Jeg tenker jo også på hva jeg utsetter min familie og mine naboer for, sier hun.



– Jeg gjør meg tanker om det er riktig å drive med politikk. Men så tenker jeg at jeg kan ikke la dem vinne. For meg var det viktig å henge opp et nytt flagg så fort som mulig.

Eskalert

Den første brannstiftingen ble politianmeldt, og nå tar Høyre-kvinnen turen igjen til politistasjonen.

– Nå har det eskalert litt, og når Akersposten nå skriver om det, da forstår vel folk at dette er alvor.

– Har du noen anelse om hvem som kan stå bak?



– Nei, det er ikke godt å vite hvem det er. Er det barn eller voksne? Jeg vet ikke. Men det er skummelt å vite at det fins en sånn person i nabolaget. Dette er jo tett på garasjen, og det er brann, uansett om noen bare ønsker å gjøre et politisk poeng ut av det, sier hun.

Uvanlig

Angrep på flagg har tidligere i sommer vært omtalt flere ganger, og da var det i forbindelse med Pride-uken. Leirvik North har imidlertid ikke hørt om noen andre tilfeller av sabotasje av politiske flagg i valgkampen.

– Nå håper jeg bare at dette tar slutt. Jeg har jo små barn også, og å måtte fortelle dem at folk brenner flagget, er jo litt rart. De er opptatt av at dette kan være farlig, sier hun.