De mener jobben er gjort:

Akersposten spurte byrådsavdeling for miljø og samferdsel med Sirin Stav (MDG)i ledelsen, om det var mulig med en hastebevilgning for å få fjernet en større del av de forurensede massene i Holmendammen. Det får vi ikke svar på.

Publisert: 02.10.2021 kl 17:20

SER PENT UT FREDAG: Øya ble frigjort, men utover i dammen, like under overflaten, ligger fremdeles stor forurensede masser etter at dammen er fylt igjen. Foto: Bjørn Alstad Wangen

HOLMENDAMMEN: Da bystyret bevilget tre millioner kroner til mudring av Holmendammen, var Sirin Stav (MDG) en av støttespillerne for at mudring kunne iverksettes. Den gang var Sirin Stav leder av bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Nå er hun byråd for miljø og samferdsel.

Leder av Holmendammens Venner, Bjørn Alstad Wangen er sterkt kritisk til arbeidet som er gjort og som nå avsluttes. Han mener at arbeidet med å fjerne forurensede masser må fortsette og at politikerne må på banen med flere midler.

Spørsmål om midler

Akersposten har stilt følgende spørsmål til byrådsavdeling for miljø og samferdsel:

Arbeidet med mudring av Holmendammen har stoppet opp på grunn av manglende midler. En av årsakene er at arbeidet har blitt vesentlig dyrere på grunn av at massene som kjøres bort er forurenset i så stor grad, at den må behandles som spesialavfall. Dammen er nedtappet og det er mulig å fortsette arbeidet. Kan byrådsavdelingen hurtig finne midler, slik at det planlagte mudringsarbeidet kan fullføres, i og med at det er snakk om forurensede masser som skal fjernes. Sirin Stav var en av dem som støttet planene for mudring av Holmendammen, som skapte stor entusiasme i nærområdet da det ble vedtatt midler til mudring.

Får ikke svar

Akersposten får ikke noe svar fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om det er mulig å finne midler til å fortsette arbeidet. I stedet er det Bymiljøetaten som viser til Akerspostens henvendelse til byrådsavdelingen og svarer på noe helt annet. Etaten har allerede svart ut hva Akersposten ville vite om arbeidet i Holmendammen.

Her er svaret som Bymiljøetaten gir på vegne av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, ledet av Sirin Stav.

Det har ikke vært planen å mudre hele dammen. Det var heller ikke planen å mudre hele det skraverte område som fremgikk i søknadene. Dette var å anse som maksimalt område, og Bymiljøetaten regnet med at det var nødvendig å gjøre vurderinger underveis i arbeidet ut i fra prosjektets rammer. Arbeidet har altså ikke stoppet opp på grunn av mangel på midler. Det er fjernet nær 1000 tonn, og forurensningssituasjonen nå ansees som bedre enn før mudringen. Fristilling av den opprinnelige øya nord i dammen hadde førsteprioritet, som et tiltak for hekkende fugl i området og for å hindre gjengroing av dammen. Dette tiltaket ble derfor gjennomført først. At dammen har vært tappet har minimert omfanget av, og risikoen for, oppvirvling og spredning av sedimenter. Dammen skal nå tappes opp igjen ihht krav i tillatelsen til midlertidig nedtapping.

Ikke imponert

Leder av Holmendammens Venner, Bjørn Wangen er ikke imponert av svaret fra Bymiljøeataten på vegne av byrådsavdelingen.

- Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det er jo bare tull. Mudringen av dammen var hovedfokuset, hvor den såkalte fristillingen av øya i nordenden var et delmål. Det fremgår også av tillatelsen fra Statsforvalteren hvor det står: Mudringen ønskes gjennomført hovedsakelig pga. sedimentering over flere tiår, med påfølgende gjengroing rundt innløpsområdet i dammen. Et delmål er å fristille den opprinnelige øya nordvest i dammen, som tiltak for bakkehekkende fuglearter som sivhøne, sothøne, knoppsvane m.fl.

- Mudringen for å fristille øya er et lite, men betydningsfullt arbeid i denne sammenheng. Som mudring betraktet er det snakk om lite masser som ble tatt ut for å frigi øya. Hovedhensikten for mudring var å mudre i selve dammen. Det kommer klart frem av kartskissen som bekriver arbeidsområdet for mudringen. Utenfor øya nå ligger tonnevis med forurensede masser urørt. Disse skulle naturligvis vært fjernet, der de ligger rett utenfor utløpet av Holmenbekken, sier Wangen.

IKKE MUILG: Bjørn Wangen mener at hovedhensikten var mudringen av selve dammen. Mudringen for å frigjøre øya (innringet mudring), var bare en liten del arbeidsområdet hvor det skulle mudres. Ill.: Bymiljøetaten

- Jeg stiller store spørsmål ved planleggingen og gjennomføringen av dette arbeidet. Først går man ned 1 meter i et område, før en ser at man må redusere til 30-40 centimeter for å få mudret et større areale. Likevel er det bare en brøkdel av det skraverte planarealet som blir tatt. Hadde man startet med å ta 30 centimeter, kunne de i hvert fall fått tatt en større del av dette området og fått en bedre gjennomstrømming i dammen. Det ville forsinket videre gjengroing. Hovedproblemet er og blir at mange tusen tonn forurensede masser blir liggende, uten at ansvarlige myndigheter er villig til å ta tak i problematikken. Det er skuffende, avslutter Wangen.

Lørdag morgen forsvant forøvrig den nye øya i vannmassene. Heldigvis var det ingen hekkende fugler på denne tiden.

