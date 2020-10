Flere har vel hørt den forklaringen som mor eller far kom med i oppveksten da det rumlet og skalv i bakken. Det er trollene som promper, før vi fikk vite hva som egentlig skjedde. Nå kommer barneboken som forteller hva som virkelig skjer.

Publisert: 26.10.2020 kl 17:15

HUSEBY: Det kunne være litt skummelt når noen sprengte i fjellet under deg. Det er noe barna ved Huseby barnehage vil oppleve til gangs de neste årene, når de enorme hallene skal sprenges ut under Husebyskogen.

Rikt illustrert

Det har Vann- og avløpsetaten tatt konsekvensen av ved å ta initiativ til en barnebok, «Hva er det som rumler under bakken», med tekst og rikt illustrert med tegninger. Den er myntet på barn i barnehagealder og skal deles ut til barnehager i området, som blir påvirket av de kommende sprengningene i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget. Denne boken skal hjelpe de minste til å forstå at selv og det rumler og bråker i bakken under dem, så er det ikke farlig. I boken kommer det frem hva som skjer og hvorfor det skjer, samtidig som den har fokus på all trafikken som tiltaket fører med seg.

DET RUMLER: Men det er ikke noe å være redd for og nå får barna vite hvorfor det rumler. Illustrasjon bok: Pål Roska

Viktig for oss

Torsdag var det lansering av boken med tre førskolebarn og to ansatte fra Huseby barnehage i FO-bygget til stede.

Nils Vidar Rystad, assisterende prosjektdirektør i prosjekt Ny vannforsyning Oslo, fortalte barna om hvorfor man bygget det store vannbehandlingsanlegget og hvilke konsekvenser det ville få for nærområdet før han overrakte Sonja, Victoria og Edvard de første eksemplarene av boken.

- Det er viktig for oss i Vann- og avløpsetaten å informere godt om prosjektet, også for de minste. Boken tar for seg sprengning og trafikksikkerhet på en forenklet måte, og vi håper den kan gjøre det lettere for de yngste barna å forstå hva som foregår i nærheten av barnehagen, både over og under bakken. Boken ble til for å ha et medium som kan treffe de minste i en form de kan sette pris på og ha tilgjengelig både hjemme og i barnehagen, sier Rystad til Akersposten og fortsetter

- I seg selv så er ikke boken tenkt å leses fra perm til perm for å danne forståelse hos barna på egenhånd, men den vil kunne være et hjelpemiddel for et barn og en voksen som sammen leser og reflekterer, og setter det i en kontekst som er riktig for det enkelte barn. Vi er veldig stolte over det endelige resultatet og vil ta boken i bruk også i andre prosjekter i Oslo.

NØDVENDIG: Nils Vidar Rystad fortalte Victoria, Edvard og Sonja hvorfor det var så mye som skjedde rundt dem i disse dager og i årene som kommer. Assisterende styrer ved Huseby barnehage, Tonia Gibb og pedagogisk leder, Malene Reiersen er begge positive til den nye boken. Foto: Vidar Bakken

En mark og en muldvarp

Deretter var det forfatter og illustratør, Pål Roska, sin tur. Han leste høyt fra boken for tre interesserte barn og pekte på detaljer i de forskjellige tegningene som illustrerte teksten

Pål Roska jobber med kommunikasjon og reklame i Digitalbyrå – Sempro. Han har vært i Huseby barnehage og snakket med barn og voksne for å hente inspirasjon.

- Samtalen med barnehagen og innspill derfra har vært spennende. Det har vært et kjempemorsomt prosjekt og veldig lystbetont å jobbe med. Dette kunne jeg gjort hver dag, sier Roska.

To gjennomgangsfigurer i boken er en mark og en muldvarp som dukker opp i bildene.

LET OG FINN: Marken og muldvarpen dukker opp i ulike sammenhenger. Illustrasjon: Pål Roska

- Jeg har introdusert disse to små karakterene som du må lete litt i bildet for å finne. Gjennom å lete etter disse og snakke om detaljer og figurene sammen med de andre barna og de voksne, håper jeg dette bidrar til å opprettholde interessen for innholdet og budskapet i boken, sier Roska, som har gjort liknende oppdrag tidligere.

Morsomt og spennende

Pedagogisk leder ved Huseby barnehage, Malene Reiersen, synes at det å bruke en barnebok til å beskrive det som skal skje og hvorfor det skjer, er en fin formidlingsmåte.

- Det kommer til å dundre i veggene og dette er noe barna er opptatt av. Da må vi forklare at det ikke er noen fare og at det gjøres for å skaffe vann til oss. Samtidig må vi informere om trafikken i nærområdet med store lastebiler, hvor det ikke alltid er lett å se barna for en lastebilsjåfør. De må være oppmerksomme. At disse temaene formidles gjennom en bok er både morsomt og spennende, sier Reiersen.

SE OPP: Bokstavlig talt - se opp på sjåføren og vær sikker på at han ser deg. Illustrasjon: Pål Roska

Hun har allerede testet ut boken på eget barn.

- Hun syntes det var spennende å se at det var masse rør og tunneler under bakken og at de må sprenge for å få det på plass. Det er også fint at barna får vite hvordan det kommer vann i springen eller dusjen, sier Reiersen.

