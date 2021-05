– Det er ikke spam. Du kan trygt trykke på lenken!

– Du får en sms når det er din tur til å få koronavaksine, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug. Bydel Ullern legger om innkallingen til koronavaksineringen.

Publisert: 06.05.2021 kl 12:24

ULLERN/VESTRE AKER: – Du vil få en sms fra Helseboka. Helseboka er Oslo kommunes samarbeidspartner, fortsetter Dobloug.

– Sms’en inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Dette er ikke spam! Lenken tar deg til helsebokas sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og vaksinedose 2, sier Dobloug.

Logg inn med Bank ID

Når en har valgt tidspunkt for vaksinasjon, må en logge inn med BankID. Det må en gjøre for å bekrefte din identitet samt å svare på et egenerklæringsskjema.

– Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene, sier Dobloug.

Man vil få en SMS som bekrefter timen til vaksinasjon.

– Dersom du ikke får en slik melding, må du logge deg inn via lenken du fikk og gjennomføre prosessen på nytt.

– Hva med dem som ikke kan registrere seg på denne måten?

– Vi kontakter alle som ikke bestiller time på egenhånd, forsikrer Dobloug. Hun oppfordrer innbyggerne til å gå inn på nettsidene til Oslo kommune for mer informasjon. https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

– Hvis du ikke har BankID, eller av annen grunn ikke får valgt time til vaksinasjon på Helseboka, vil vi ta kontakt med deg direkte, sier Dobloug og legger til at du da blir kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime.

– Sjekke at du har riktig kontaktinformasjon registrert i kontaktregisteret på norge.no, sier Siri Dobloug.

Vestre Aker

Neste uke mottar Oslo kommune cirka 15.000 førstegangsdoser. Bydel Vestre Aker har fått tildelt 1268 av disse dosene. I tillegg får Vestre Aker levert 840 dose 2 vaksiner.

– I alt skal det settes 2108 stikk i bydelen til uken, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Det totale antallet vaksinerte innbyggere i Bydel Vestre Aker, er 14 722 personer.

– Av disse har 10.351 fått første dose, mens 4371 personer er fullvaksinert. De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1-8 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen, sier Thommessen.

– Vi innkaller nå personer i prioriteringsgruppe 8 – det vil si innbyggere i aldersgruppen 55-64 år, sier Thommesen og opplyser at det er cirka 5000 innbyggere i denne prioriteringsgruppen bosatt i bydelen.

– Disse blir innkalt etter fallende alder. Det er nå årskullene 1959 og 1960 som står for tur i denne prioriteringsgruppen, sier Inger Thommessen. Innbyggere som etter-registreres i prioriteringsgruppene 5, 6 og 7, vil fortløpende motta innkalling til vaksinetime.

Bydel Ullern

Bydel Ullern får 1732 nye doser til uken. Det er både Pfizer og Moderna. Kommende uke er det mange som skal få dose to, men også nye doser til innbyggere i gruppe 8 – de mellom 55 og 64 år.

– Det er 8056 personer som har fått vaksine i Bydel Ullern. 3145 er fullvaksinerte, opplyser avdelingsdirektør Giske Edvardsen. Vaksineringen skjer på vaksinesenteret i Noreveien på Montebello.

I tillegg til at bydelen nå legger om til selvbetjening, endres også doseintervallet.

– Etter 17. mai vil intervallet mellom 1. og 2. vaksinedose øke til 12 uker, opplyser Giske Edvardsen. Men de som er i gruppe 1-7 vil fortsatt ha kortere intervaller.

Følger FHI-anbefaling

Regjeringen har i en pressemelding skrevet at Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalet at intervallet mellom første og andre dose skal økes fra seks til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år. Regjeringen sier ja til forslaget. Når en øker intervallet, får langt flere vaksine tidligere. Dette vil bidra både til å hindre alvorlig sykdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet.

Anbefalingen trådte i kraft mandag 3. mai, og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som har fått første dose og har fått time til andre dose, beholder timen. Det er viktig at flest mulig får vaksine.

Truer Norge

Myndighetene frykter at det som skjer i India, truer også Norge. Den indiske virusvarianten – også kalt B.1.617 – har mutasjoner som gjør at en mistenker at den er mer smittsom enn den opprinnelige coronavirusvarianten og at vaksinene har mindre effekt mot den.

I et forsøk på å unngå import av denne varianten, har regjeringen gitt pålegg om karantenehotell for alle reisende fra India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak. Utenriksdepartementet fraråder folk å reise til de aktuelle landene.

Kutt ut visir

Regjeringen har gjort endringer i de regionale tiltaksnivåene etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI. Blant tiltakene er at bruk av visir må kuttes ut.

I en pressemelding skriver regjeringen at bruk av visir ikke lenger kan benyttes av ansatte som et alternativ til munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand til besøkende. Det har vist seg at effekten av visir ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Visirnekten er én av flere justeringer i de regionale tiltaksnivåene som regjeringen nå gjør.

Oslo-evaluering

En er i gang med en evaluering av Oslo kommunes koronahåndtering. Rapporten er ventet i løpet av juni.

Byrådet står midt i en aktiv krisehåndtering, en krise ingen vet når slutter. Likevel ønsker byrådet å starte evalueringen fordi en ønsker å høste både erfaring og læring i løpet av pandemien.

Evalueringen skal se på hvordan blant annet ledelse, styring og organisering har fungert, med et særlig blikk på hvordan den sentrale kriseledelsen har løst sine oppgaver. I tillegg skal hver enkelt sektor i kommunen gjennomføre egne evalueringer.

Tre milliarder doser i 2022

NTB melder at Moderna vil trappe opp produksjonen av koronavaksinen og håper å kunne levere 3 milliarder doser gjennom 2022. Selskapet anslår at de vil ha levert mellom 800 millioner og 1 milliard doser innen utgangen av 2021.

Nå planlegger man for 2022. Da vil mennesker i store deler av verden fremdeles vente på å få sine første vaksinedoser. Moderna ønsker også å være klar dersom de som allerede har fått sine doser, vil trenge en tredje dose.

Modernas koronavaksine er godkjent for bruk i USA, EU, Storbritannia og en rekke andre land. Selskapet venter nå på resultatene av en studie på barn i alderen 12 til 17 år. De har også startet testing av vaksinen på yngre barn.

Flere fullvaksinerte

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det er nå flere fullvaksinerte mennesker i Europa enn det offisielle tallet på smittede siden pandemien startet.

Det er gått rundt 500 dager siden det første tilfellet av koronasmitte ble registrert i Europa. Siden da har fem og en halv prosent av befolkningen fått påvist smitte, mens sju prosent av befolkningen nå er fullvaksinert, melder WHOs Europa-sjef. Det er satt rundt 215 millioner vaksinedoser. Rundt 16 prosent har fått minst én dose, melder NTB.

Produseres i India

Minst 64 land er avhengig av AstraZeneca-vaksinen, som produseres i India. Nå har de bremset eksporten, på grunn av smittebølgen som rammer landet. Norske myndigheter frykter global vaksinekrise.

India er truffet av en voldsom bølge av korona, som har gjort at helsevesenet har knekt sammen og dødstallene har steget kraftig.

Tallene fra India er dystre. Mer enn 350.000 mennesker får påvist korona daglig, og onsdag bikket de 200.000 døde. Eksperter tror imidlertid de reelle tallene er mye høyere.