– Det er ikke mange klubber rundt om som eier en sånn

– Nå kan vi klare det samme på halvannen time som vi før har kunnet gjøre på seks-syv timer, sier en fornøyd langrennsleder i Røa IL, Rune Lorenzen.

Publisert: 12.10.2021 kl 15:31

BOGSTAD/RØA: Mandag kveld var det yrende liv og stor stemning på Voksenjordet, da langrennsgruppa i Røa IL hadde kickoff på sesongen for barn og ungdom.

Det la ikke en demper på stemningen at klubben nå har klart å samle sammen penger til løypemaskinen de har drømt om å skaffe seg i lengre tid, en PistenBully 100, splitter ny og leveringsklar fra fabrikken i Tyskland i november.

En ny vinterverden på Voksenjordet

Tre millioner kroner koster vidunderet som skal være til glede for både aktive langrennsløpere og alle oss andre som liker å ta turen til Voksenjordet og omegn i vintermånedene.

– Denne maskinen er ekstremt viktig for oss. Det blir to helt forskjellige verdener. Nå kan vi klare det samme på halvannen time som vi før har kunnet gjøre på seks-syv timer, sier Lorenzen og sammenlikner med den gamle, lille tråkkemaskinen de har brukt de siste sesongene, «Tråkke».

– Vi slipper også mange, mange timer med mekking og skruing, smiler han og legger til: – Vi kommer til å kunne flytte mye mer snø. Kanskje vi kan vi dytte snø og lage skispor også nedover i Hovseterdalen.

Har fått god hjelp

– Den nye maskinen blir en «gamechanger» for oss, sier Lorenzen.

Tre millioner kroner er en enorm utgift for idrettslaget, og da er det bra man har gode samarbeidspartnere – og mulighet for å søke penger. Halvparten av summen er det Eckbos Legat som bidrar med, og Sparebank1 Østlandet har også bidratt mye.

– Det gjør oss varme om hjertet å få være med på dette, sier daglig leder i Eckbos Legat, Richard Arnesen. Han viser til det enorme frivillige arbeidet som legges ned for at barn, ungdom og voksne skal ha gode, kortreiste snøforhold.

– Det er ufattelig hva man får til når alle er med, sier Arnesen. – Jeg er voldsomt imponert over det som skjer i Røa IL.

Full aktivitet på Voksenjordet mandag kveld, da langrennsløperne i Røa IL hadde kickoff for sesongen. Foto: Fredrik Eckhoff

Gudbrand Fossbråten, banksjef i Sparebank1 Østlandet, sier at banken har tradisjon for å støtte opp om gode tiltak.

– Dette er veldig moro å være med på. Jeg er imponert over hvordan det jobbes i denne klubben, sier Fossbråten. – Uten frivilligheten hadde ikke idretten fungert.

– At vi kan bidra til dette er fantastisk. Dette ligger i sjelen vår, sier han og legger ikke skjul på at de også tenker at samarbeid med Røa IL kan gi flere kunder til Sparebanken1 Østlandet.

Rune Lorenzen forteller at den nye løypemaskinen nesten er finansiert, men altså ikke helt.

– Vi må ha tak i noe mer penger, men vi har kontroll, sier han.

Stadig bedre på jordet

Lorenzen understreker at det er langt flere enn aktive Røa-medlemmer som får nytte av den stadig bedre prepareringen av Voksenjordet. For det første har klubben en samarbeidsavtale med Njård og Vestre Akers Skiklub, som gjør at også disse klubbene har faste treningstider og arrangerer renn her. For det andre er området tilgjengelig for alle som måtte ønske å bruke det, hele uken gjennom.

I helgene gjennom vinteren er det et yrende liv på jordet, og det er alt fra barnefamilier til eldre som tar turen innom. Nederst på jordet er det også en stor og populær akebakke, som er flittig i bruk.

– Nå gleder vi oss til det blir minusgrader, slik at vi kan produsere snø her. Det er blitt enormt fint, dette anlegget nå, sier han og viser til at alt nå ligger til rette for at tusener av mennesker kan ta jordet i bruk gjennom vinteren. Snøkanonene er klare, det samme er flomlyset – og snart kommer altså den store, nye løypemaskinen.