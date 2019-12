– Jeg håper at dette blir en tradisjon, sier butikksjef Henrik Holm hos Jernia på Røa. Torsdag fikk han inn flere fine gaver, som skal gis videre til Gateteam Oslo.

Publisert: 29.11.2019 kl 09:40

RØA: Butikksjefen tenker tilbake på de gangene han i barndommen var med til Steen & Strøm og så modelltoget de alltid hadde utstilt i førjulstiden. Det var slike minner – og et forslag fra hans samboer – som gjorde at han dro hjem til sin far og fant frem farens gamle modelljernbane fra 50-tallet. Nå tøffer det lille toget rundt på skinnene i juleutstillingen i butikken hans – minst 40 år etter at toget sist var i bruk.

– Det trengte litt justering, men nå går det fint, sier Holm, som forteller at hele staben støttet raskt opp om ideen.

Ved togbanen står en stor boks, som er merket «Julegaver til Uteteam Oslo». Kunder oppfordres til å komme innom med en gave som frivillige i Gateteam Oslo gir videre til rusbrukere i Oslo.



– Det er ikke alle som har det like bra, og det er mange som trenger litt ekstra, sier Holm. Han forteller at mange har vært innom de siste dagene og levert fra seg gaver.

– Hva går det i?



– Det er for eksempel vinterklær og vintersko, enten nytt eller pent brukt, sier han. Det er mulig å pakke inn gavene i butikken, og de merkes med noen stikkord om innholdet, slik at det er størst mulig sjanse for at gavene passer mottakerne best mulig.

Artikkelen fortsetter under bildet.



Butikksjefen har hentet frem farens gamle modelljernbane. 40 år etter at den sist var i drift, putrer toget nå avgårde, mens gavene i boksen strømmer inn. De skal distribueres videre av Gateteam Oslo.

Når Akersposten er innom, er det Røa Dynamite Girls som er i det gavmilde hjørnet. En av lagets midtbanespillere, Ragne Hagen Svastuen, har fått med seg en del ubrukte treningsklær som egner seg fint for å gi videre.

– Dette er et veldig fint tiltak. Det er fint å bidra litt, sier hun.

Daglig leder i Røa Fotball Elite, Tom Inge Egedahl, sier at de har funnet frem en del ting de har liggende som de ikke har bruk for.

– Det bedre at noen andre kan ha nytte av det enn at det ligger ubrukt hos oss, sier Egedahl, som oppfordrer andre til å se om de har noe som kan passe å gi bort i gave til Gateteam Oslo.



Innsamlingen av gaver hos Jernia på Røa varer frem til 22. desember.