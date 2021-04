– Det er hverdagsluksus vi skal tilby

– Vi håper vi treffer en nerve. Det er hverdagsluksus vil skal tilby, sier Øyvind Lofthus. Endelig er åpniingsdatoen bestemt.

Publisert: 24.04.2021 kl 14:15

Øyvind Lofthus (t.v) og Eirik Sevaldsen ser frem til å åpne forsiktig på onsdag med take away på Åpent Bakeri. Foto: Fredrik Eckhoff

RØA: I fire år har Røa-folket ventet på at den store møteplassen skal åpne på det nye torget. Forsinket bygging og korona-pandemi har gjort at tålmodigheten er blitt satt på prøve. Og full åpning blir det jo heller ikke i starten.

– Men onsdag morgen åpner vi! sier Øyvind Lofthus og Eirik Sevaldsen i Lofthus Samvirkelag. Lofthus er også eier og daglig leder Åpent Bakeri.



Åpningen blir riktignok noe redusert, ettersom det for tiden ikke er lov å sitte ned og nyte verken vått eller tørt. I starten er det take away fra Åpent bakeri som gjelder.

Trippelkonsept

Når det en dag virkelig åpner opp for servering igjen, blir det rene Kinder-egget som kommer i det etter hvert så kjente glasshuset ved Røa torg. Her vil man i tillegg til Åpent bakeri, finne både en pizzarestaurant og en egen avdeling som har japanske delikatesser som spesialitet.

I glasshuset, som består av en etasje på bakkeplan og en stor mezzanin, vil det til sammen bli plass til 150 sitteplasser når det blir lov til det igjen. Ute på torget blir det 100 stoler ved bordene,

– Her blir det syv dagers drift, fra morgen til kveld, sier Lofthus. Bakeriet åpner klokken syv om morgenen, og fra mandag til torsdag vil det være servering frem til klokken 22 på kvelden. Fredager og lørdager vil det være åpent frem til klokken 23, men de har tillatelse til servering og skjenking frem til kl. 00.30. På søndager blir det stenging kl. 21.



– Vi vil skape et miljø som favner både morgen, dag og kveld, og det skal først og fremst være familievennlig. Dette blir ikke et typisk utested. Vi vil gjøre dette sammen med Røa-folk og se hva som fungerer best, sier Lofthus.

Lokaler for ulike behov

– Det har ikke vært bare enkelt å lage dette konseptet i et glasshus. Det er harde flater med mye glass og stein, så vi måtte få inn en del organiske elementer, sier han og peker på treverk og grønne planter.

De ulike delene av det store lokalet skal dekke ulike behov i løpet av dagen og uken. På den store mezzaninen er det for eksempel et chambre separé, både luftig og åpent, med et stort bord og plass til rundt 15 gjester.



På den andre delen av mezzaninen er det et større loungeområde med behagelig møbler.

– Her kan man sitte på formiddagen med laptoppen og en kaffekopp og jobbe. Eller spise pizza senere på dagen og ta et glass vin, sier Lofthus.

Han sier at mezzaninen også etter hvert kan bookes til for eksempel møtevirksomhet, arrangementer eller feiringer av ulike slag.

Det er førsteetasjen som har flest sitteplasser, hvor noen av bordene er forbeholdt den japanske avdelingen innerst i lokalet.

Sceneskifte

I glasshuset er det altså lagt opp til at det skal skje et sceneskifte i løpet av dagen. Der Åpent Bakeri dominerer på morgen og formiddag, tar pizzarestauranten over en gang utpå ettermiddagen. Akkurat når det dette skjer, er ikke helt bestemt, og det er mulig at pizzaovnen settes på litt tidligere i helgene enn på hverdagene, ifølge Sevaldsen.

– I starten er det Åpent Bakeri som åpner for take away, men vi vil nok teste ut litt pizza take away også ganske fort, sier Sevaldsen.



– Den japanske delen vil vi nok vente med til det åpner opp for å sette seg ned og spise igjen, sier han. – Å lage noe helt nytt og starte med take away, blir for vanskelig.

Åpner så smått

De har imidlertid tro på at det ikke er alt for lenge til det lempes på restriksjonene.

– Om et par uker kan de jo hende det er lov til å sette seg ned, hvem vet, sier Lofthus. – Vi kan jo ikke bare sitte og vente på det. Vi må sette igang!

Derfor ønsker det altså de første kundene velkommen onsdag 28. april, i forsiktige former. Etter hvert håper det at glasshuset på Røa torg vil bli det store møtestedet for folk i nærmiljøet.



– Før har folk gjerne måttet reise til Majorstuen for å finne et sånt tilbud. Nå kanskje noen vil reise hit, sier Sevaldsen.

– Vi vet at det er mange som gleder seg til at vi åpner, sier de to. – Det er hverdagsluksus vi skal tilby. Det betyr ikke trenger å betale skjorta.