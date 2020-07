I år kom "julenissen" midt på sommeren til Røa IL og pakken var av det store slaget.

Publisert: 03.07.2020 kl 14:30

RØA: Midt i koronatiden sto jubelen i taket da Røa IL totalt fikk 400 000 kroner i gave fra OBOS. Gleden ble ikke mindre av at konsernsjefen i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, selv kom for å overrekke sjekken.

I gang igjen

Akersposten møtte konsernsjefen sammen med styreleder i Røa IL, Kathrine Godager Nordby og Leder Marked & kommunikasjon, Per-Ivar Stokkmo.

- Det er helt fantastisk. Vi har hatt bortfall av mange aktiviteter i forbindelse med koronaen. Dette er midler som går til mest mulig aktivitet for flest mulige blant barn og unge. Det betyr også støtte til gode anlegg og gode trenere. Dette kommer virkelig godt med, sier Godager Nordby.

Stokkmo understreker at i tillegg til mangel på aktiviteter, har bortfall av inntekter knyttet til blant annet kiosk og billettsalg vært betydelig. Verst har det vært for alle dem som er knyttet til fotballen, om det er snakk om spillere eller trenere.

- Men nå er vi i gang igjen. Bare se her ute med alle barna som er på Aktivitetscamp. Her kan barna få prøve forskjellige idretter gjennom uken, sier Stokkmo.

- Det er godt å se etter en brutal periode, hvor vi som alle andre måtte legge ned all aktivitet for barn og unge. Samtidig hadde alle involverte forståelse for at dette var en dugnad alle måtte være med på, sier Godager Nordby.

Hvorfor "julenisse"?

Konsernsjefen nikker gjenkjennende til utfordringene idrettslaget har stått overfor. Siraj er selv aktiv i sin nærklubb Grüner og har også med egne barn vært med på aktiviteter på Røabanen. Hva er så grunnen til at OBOS vil være «julenisse» midt på sommeren? 40 millioner ble satt av i prosjektet OBOS Jubel, som har gått til ulike lag og foreninger over hele landet.

- Det har først og fremst sammenheng med at vi definerte en ny strategi for OBOS, hvor en av komponentene var større samfunnsengasjement. Det innebærer blant annet å støtte kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak. 10 prosent av overskuddet skal gå til ulike formål og over tid snakker vi om noen hundre millioner kroner. Da koronaen kom, bestemte vi oss for å være med på dugnaden og hjelpe mange av dem som hadde aktiviteter som det ikke ble noe av. Vi spisset dette mot noe konkret med OBOS Jubel, hvor OBOS medlemmer bestemte hvem som skulle nomineres. I alt kom det 1300 nominasjoner. Det er grunnen til at OBOS ble «julenisse» midt på sommeren, sier en smilende konsernsjef.

Viktig integreringsarena

Ikke alle lag og foreninger visste at de var nominert og overraskelsen var stor blant flere da de fikk beskjed om at verdifulle beløp ville komme in på konto.

- Det er dette vi ønsker å gjøre fremover. 160 millioner kroner er satt av til frivillig arbeid, om det dreier seg om kultur, idrett og andre sosiale tiltak. Vi vil være med å bidra til at frivilligheten virker. Det verdifulle frivillige arbeidet som gjøres for å styrke barn og unges aktiviteter fungerer uten statlig styring og slik skal det være. Idretten er et godt eksempel, som viser hvor viktig det er å ha aktiviteter som favner på tvers av etnisitet og sosiale forhold. Det er en arena som blant annet er viktig som integreringsarena, sier Siraj.

Samme premisser

I likhet med andre idrettslag er også Røa IL avhengig av alle de frivillige som stiller opp for barn og unge. Idrettslaget jobber også konkret med integrering og har tiltak for å hjelpe dem som ikke har den sterkeste økonomien. I tillegg belastes for eksempel ikke foresatte med reiser til store fotballturneringer for de yngste årsklassene.

- Alle barn og unge skal føle at de deltar på samme premisser. Da må man også finne den rette balansen. Da er det bedre å ha et lavere ambisjonsnivå som ivaretar mange over tid, enn å spisse ambisjonene, som gjør at flere faller fra, sier Siraj.

- Hos oss banker hjertet for den sosiale bærekraften, særlig når forskjellen blir større etter koronaen. Da må vi trå til, sier Godager Nordby.

- Det er også slik at de som er aktive på et eller annet nivå, i mindre grad blir trukket inn i et rusmiljø. Det er bra i det samfunnsmessige regnskapet, sier Stokkmo, som kan fortelle om en rekke aktiviteter som Røa IL har hatt på sosiale medier under koronastengningen for å begrense frafallet, med blant annet treningsvideoer for de forskjellige årsklassene for å holde dem i aktivitet.

Så var det tid for overrekkelse av sjekk på 400 000 kroner, fordelt på Røa Allianseidrettslag: 200 000 kroner, Røa IL, bandy: 100 000 kroner og Røa Fotball Elite: 100 000 kroner. Noen jublende deltakere fra Aktivitetscampen ble også med.

