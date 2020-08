Byrådets nei til tennisanlegg:

Mange har i flere år kjempet for å få idrettsanlegget på plass og uansett politisk farge på politikerne, vekker byrådets standpunkt oppsikt lokalt.

Publisert: 27.08.2020 kl 16:40

MIDTSTUEN: Reaksjonene på at byrådet går imot tennisanlegget som Holmenkollen Tennisklubb planlegger på Midtstuen, lot ikke vente på seg. Samme byrådsavdeling gikk i 2017 inn for bygging av tennisanlegg, som var mer omfattende enn dagens reviderte forslag. Den gang var det MDGs Hanna E. Marcussen som fremmet saken for bystyret. Hun har permisjon og nå er det MDGs Arild Hermstad som sitter i stillingen, når byrådsavdeling for byutvikling i sin pressemelding innleder: Byrådet i Oslo sier nei til nytt gigantisk tennisanlegg på Bautatomta på Midtstuen i Oslo.

Les saken: Byrådet stopper planene om tennisanlegg

Nå blir det kamp

- Dette henger ikke sammen. Det er hårreisende å komme med en slik uttalelse. Etter Fylkesmannens avgjørelse er forslaget til tennisanlegg justert i henhold til ønskede endringer. Når så Hermstad karakteriserer et nedjustert anlegg for et gigantisk tennisanlegg, når hun som han vikarierer for gikk god for et mer omfattende anlegg i 2017, da henger det ikke sammen, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H).

Han viser til at et enstemmig bydelsutvalg, hvor alle partier gikk inn for det reviderte forslaget.

- Og enda viktigere – ungdomsbyrådet som representerer våre barn og unge, gikk enstemmig inn for at dette anlegget måtte komme. Ingen vet bedre enn dem hvilke behov det er for dette idrettsanlegget. Byrådet opererer i strid med de folkevalgtes og innbyggernes ønsker. Det er ikke til å forstå. Nå blir det kamp, sier Husebye.

Utrolig trist

Knut Frederik Horn er en av MDGs to representanter i bydelsutvalget og har jobbet for å få tennisanlegget på plass, også i forbindelse med 2017-vedtaket. Han er utenbys da Akersposten forteller han nyheten på telefon.

- Dette synes jeg er utrolig trist. Her snakker vi om et idrettsanlegg som er lagt til rette og som vil bli mye brukt av barn og unge, ikke minst av alle skolene i området rundt. Som alle vet, virker et idrettsanlegg preventivt med hensyn til å holde de unge borte fra rus og kriminalitet. Behovet er også kjempestort med alle dem som står i kø for å få muligheten til å spille tennis. Jeg forstår rett og slett ikke grunnen til at byrådet havner på dette standpunktet, særlig når de vet at det er stor mangel på idrettsanlegg i vår bydel, sier Horn.

Han er overrasket over at nyheten blir formidlet av Akersposten.

- Det er direkte oppsiktsvekkende at jeg skal bli informert av Akersposten først og ikke av mine kolleger i rådhuset i en så viktig sak, særlig når jeg har vært så involvert i denne prosessen. Som sagt, dette er bare trist og helt uforståelig. Dette anlegget trenger vi.

Følg Akersposten på Facebook