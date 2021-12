Tre ildsjeler mottok en solid sum Lions-penger som skal komme idretten til gode.

Publisert: 14.12.2021 kl 10:02

RØA: «Røa er vårt hjem, og hva er da mer naturlig enn at vi ved vår markering av 60 år på Røa ønsker å bidra til et positivt miljø og en positiv utvikling hjemme?»

Det skriver Lions Club Røa til Akersposten etter at klubben mandag kveld overrakte rause gaver i forbindelse med feiringen av eget 60-årsjubileum.

«Det er gjennom ungdommen man legger grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling her på Røa. Ungdommen trenger samlingspunkter for å møte annen ungdom, ha det gøy, der det legges til rette for aktiviteter for utfoldelse og mestring,» skriver Lions Røa videre.

Og nettopp ungdommelig aktivitet står i sentrum for de tre mottakerne, Geir Sparboe (Røa IL Langrenn, Christen Møller (Røa IL Bandy) og Frank Aubert (Vestre Akers Skiklub). De fikk hver 30.000 kroner å ta med tilbake til sine respektive idrettslag.

«Disse tre som mottok klubbens honnør, skaper de etterlengtede møteplassene vi ønsker å ha for barn, ungdom og ikke minst for å trekke voksne inn i et aktivt frivillighets miljø. Disse har skapt miljøer vi bør ta vare på og utvikle – til fordel for alle generasjoner her på Røa.

Røa Lions har altså rundet 60 år, og de understreker at de ser frem til å fortsette samspillet med lokale aktører i godt naboskap på Røa.