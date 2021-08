Rett ovenfor Grindbakken skole er trappen som nå er stengt for bruk. Trappen som for tre år siden erstattet den velbrukte "Sikksakkstien", må endres før den igjen kan åpnes.

Publisert: 10.08.2021 kl 14:00

GRINDBAKKEN: I flere tiår var Sikksakkstien velkjent og velbrukt for mange som ferdes på oversiden av Grindbakken skole, i området mellom Måltrostveien, Grindbakken og opp mot Jerpefaret. Sikksakkstien har blant annet vært skoleveien for tusenvis av barn i mange år.

Stien slynget seg i bratt terreng, med hjelp av noen rekkverk. I 2018 fant man ut at stien var i så dårlig forfatning at man anla en trapp i stedet. Trappen med hele 87 trinn sto klar i november 2018, etter at Akersposten hadde skrevet om behovet for å gjøre noe med det beboere i området mente var blitt en farlig sti.



– For bratt

Den stedvis bratte trappen har imidlertid i ettertid vist seg å være for bratt helt øverst. I mai i år ble trappen stengt for bruk, og de siste tre månedene har den vært sperret. På skilt både nederst og øverst står det skilt med «Trapp stengt».

Eiendomsforvalter i Bydel Vestre Aker, Tina Marie Stålborg, sier til Akersposten at det er sendt inn reklamasjon på trappen.

– Det er en mangel på trappen. Den er for bratt øverst, enkelt forklart, sier Stålborg. Hun opplyser at det skal være en befaring mandag 16. august.

Den samme dagen skal flere hundre elever igjen begynne på skolen, og mange av dem er allerede i gang med Aktivitetsskolen.

Bydelsdirektør Kristin Nilsen i Vestre Aker sier til Akersposten: – Bydelen er i forhandlinger med aktører knyttet til prosjektet, og uavhengig av utfall vil utbedring av trappen legges ut på anbud medio august.



Så akkurat når trappen igjen er åpen for bruk, er altså usikkert.

– For dumt

– Det er for dumt å stenge en trapp. Den har vært i bruk i et par år uten at det har skjedd noe galt, sier en beboer i området som har vært i kontakt med Akersposten.

Han påpeker at mange velger å bruke trappen til tross for at den tydelig er stengt, eller de tar turen ut i skråningen ved siden av.



