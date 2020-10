– Det er fint å se omsorgen de viser for hverandre når det står på

Om Christian Radichs Windjammer-stipend:



Windjammer er et livsmestringsprogram for unge mennesker mellom 16-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller jobb. Vi er opptatt av at alle som har behov for en ny start skal ha en reell mulighet til å delta på Windjammer. Christian Radich vil derfor dele ut stipend til ungdom som ikke har mulighet til å få støtte til deltakelse fra det offentlige eller foreldre/foresatte. I søknaden må det begrunnes hvorfor nettopp du skal få et slikt stipend. Det er dessverre ikke mulig for Christian Radich å gi stipend til alle som har behov og vi prioriterer derfor de som ikke har noen annen reell mulighet for deltakelse. Stipendet er finansiert gjennom bidrag fra følgende partnere:

Stiftelsen Det Norske Veritas

A.Wilhelmsen Foundation

Skuld

Einar Sissener

Sparebank Stiftelsen DNB

Gjensidige Stiftelsen

Wilhelmsen Foundation

Bergesen Stiftelsen

Klaveness Marine

Leif Høegh Stiftelsen

Eckbos Legat

Hans Herman Horn Stiftelsen

Waage Stiftelsen

Stiftelsen Thomas Fearnley

Om Stiftelsen Christian Radich:



Stiftelsen Christian Radich forvalter på vegne av det norske samfunnet kulturarven og fullriggeren Christian Radich. Det er stiftelsens visjon og mål å gjøre det gjennom aktiv bruk av skuta i et samfunnsnyttige oppdrag som kan bidra til løse utfordringer knyttet til ungdom og utdanning/jobb. Christian Radich ble bygget i 1937 for å gi ungdom muligheten til å skaffe seg arbeidserfaringer, utdannelse og generelt retning i livet. Christian Radich etablerer i 2018 Windjammer as som sosial entreprenør og et ideelt selskap og en. Windjammer AS er eiet av Christian Radich, og har alliert seg med dyktige partnere for å sikre faglig kvalitet og profesjonell drift.