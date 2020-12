– Det er en skandale at man ikke snart er i gang med bygging av en ungdomsskole på Hoff, sier en opprørt Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern.

Publisert: 29.12.2020 kl 10:50

BYDEL ULLERN: – Vi har endelig fått kjøpt tomten. Da må det kunne gå an å få fart på planleggingen av den nye skolen, fortsetter Pedersen. Han er oppgitt over passiviteten i byrådet.

– Hvorfor kommer man ikke i gang?



– Vi har fått beskjed om at det ikke foreligger godkjent reguleringsplan, men det holder ikke.

– Hvorfor er ikke det god nok grunn?



– Det kan gis dispensasjon. Når det gjelder oppføring av nye næringsbygg, så gis det stadig dispensjoner både her og der, sier Pedersen, som liker dårlig at ungdomsskoleelevene enten må reise til Ris eller Majorstuen.



– Når ser du for deg at skolen kan stå ferdig?



– Det er sagt syv år, men bydelsutvalget kommer til å sloss for at det må ta langt kortere tid, sier Pedersen. Her står partiene samlet.

– Altfor lang tid

– Det tar altfor lang tid. Det haster. Byrådet må gi klarsignal til at planleggingen kan komme i gang. Det er elevene det går ut over, fortsetter Pedersen, som fortviler på de unges vegne. Det er stor uforutsigbarhet. Ved å putte inn ullernelever på de to nevnte skolene, går det også ut over de elevene som sogner til de to skolene. Det blir trangt om plassen, spesielt på Ris.

– Kan ikke plassproblemene løses innen bydelen?



– Jo, jeg mener det. Det står ledige kontorlokaler. De må kunne brukes like godt som midlertidighet i brakker, som en nå må ty til, fortsetter en utålmodig bydelsleder.

– Begynn å planlegge! Ikke vent på reguleringsvedtak. Ingen vet når det skjer. Kom i gang!

Oppfordring er krystallklar. Næringslivet har fått dispensasjon, slik som Harbitz torg og Orkla på Skøyen har fått. Da kan skolen også få.

– Vest er nedprioritert

– Vi skulle ønske oss at det ble bygget flere idrettsanlegg i den vestre delen av byen også. Ullern har for eksempel ikke svømmehall. Det trenger vi så absolutt.

Bydelslederen er på krigsstien igjen. Han mener at den vestre delen av Oslo får for liten andel av fellespotten.



– Groruddalen har helt klart sine utfordringer, men det er også store uløste oppgaver i de vestre bydelene. Det virker som om byrådet til tider glemmer det.

Denne massive skjevfordelingen kan ikke fortsette.

– Vi har mange eldre innbyggere i vår bydel og flere skal de bli i de kommende årene. Det må vi ta høyde for og legge gode planer for, sier Pedersen og trekker fram at bydelen er i gang med å få tilrettelagte leiligheter for demente.



– Vi trenger flere leiligheter hvor det er tilrettelagt for demente – og det skal vi klare.

Demens fører til dårlig hukommelse og problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg og å utføre daglige gjøremål. De fleste opplever også endringer i humør og personlighet.

– Det må komme mer penger til vår del, sier Pedersen, som legger til at all omstillingen som måtte til i forbindelse med koronaen, har tæret på økonomien. For få dager siden vedtok Bydel Ullern budsjettet for 2021.

– Byrådet må ta inn over seg at den økonomiske skjevfordelingen er for stor og at dette er svært uheldig.

Styrke tjenestetilbudene

Noe av det ingen vet noe om, er hvilke ettervirkninger som kommer i kjølvannet av koronaen. Hvordan har innbyggerne klart det å bli avskåret fra den vanlige aktiviteten og sosiale omgangen.

– Vi frykter at belastningen kan ha gitt både unge og gamle helseutfordringer, sier Pedersen. Det han først og fremst tenker på, er hvilken påkjenning ensomheten mange har opplevd, kan ha på helsen.



– Vi må ta høyde for å gi økt tjenestetilbud i det kommende året. Vi må gjøre det vi kan for å motvirke ensomhet, hjelpe dem som har psykiske utfordringer, rusproblemer eller andre helserelaterte problemer.

Bydelslederen opplyser at det er satt av penger som frivillige organisasjoner kan søke om, slik at en kan øke tilbudet til dem som har blitt sittende mye alene.

– Vi vet at her behøves en innsats.

En byggeplass

Bydel Ullern er en byggeplass og kommer til å være det i år framover. Skøyen-området står overfor store endringer. Det er ikke tvil om at Skøyen er et knutepunkt og skal fortsette med å være det. Men det er også et bo-område og for dem som bor der, et nærområde.

– Derfor er det viktig at vi klarer å åpne opp mot sjøen. Vi må sørge for at vi også er en grønn bydel samtidig som Skøyen skal være et funksjonelt trafikknutepunkt.

Pedersen legger stor vekt på betydningen av gode lokalmiljøer.

– Når Norge ble stengt ned i mars, fikk vi virkelig sett hvor viktig det er med gode nærmiljøer, sier Pedersen og legger til at bydelen i flere år har satset på å legge til rette for at det skal finnes gode bomiljøer i bydelen.



– Jeg ser det slik at båtopplagringsplassen på Skøyen må bli et godt grøntområde. Vi må åpne opp mot sjøen.

Under budsjettmøtet 17. desember ble det satt av 300 000 kroner til informasjon og illustrasjoner i forbindelse med det som her skal skje.

Møteplasser

– Vi må hele tiden legge til rette for møteplasser. De begrensningene som ble innført for å hindre virusspredningen, må vi ta inn over oss. Den situasjonen må også få innvirkning på hvordan vi planlegger for framtiden, sier Pedersen.

Bydelen har vært på riktig spor.

– Det sporet må vi fortsette på selv om dette ikke hører med til de lovpålagte oppgavene, sier Carl Oscar Pedersen. 2021-budsjettet er et stramt. Pandemien gjør at det er mange usikkerhetsfaktorer også det kommende året. Dette året brukte bydelen mange flere kroner enn det opprinnelig var lagt opp til. Pandemien koster på flere måter enn sosial nedstenging.