– Det er egentlig helt eventyrlig

De hadde kjempet i mange år for den nye banen, men ikke kommet noen vei. Da fikk Ready en hyggelig overraskelse – en gave på drøyt 12 millioner kroner.

Publisert: 20.01.2022 kl 12:30

GRESSBANEN: – Vi har forsøkt å realisere dette prosjektet, å få kunstis på Gressbanen 2, i flere omganger. Første gang var i 2003 og 2005. Da var Stein Erik Hagen og Rimi inne i bildet, men det ble ikke noe av, sier styreleder i Ready, Marius M. Gisvold. Han har selv vært aktiv i ulike verv i klubben i mer enn 20 år.

Han forteller at planene var igjen var på bordet i 2008, da gjennom et samarbeid med Rema 1000.

– Det forsøket ble stoppet. Vi prøvde også å gjøre dette med lokale midler, men vi ga vel egentlig opp rundt 2014, sier han.

– I sin tid valgte vi også å trå til side da Røa skulle realisere sin kunstisbane på Bogstad. Vi så at det anlegget ville komme hele bydelen til gode, sier styrelederen.

Drømmen og målet har hele tiden vært å få til en fullverdig bane både sommer som vinter, for henholdsvis fotball og bandy. Det betyr i praksis mulighet for kunstis om vinteren.

Ready har fått finansieringen på plass for den nye banen, som skal ha kunstis om vinteren. Denne ligger langs Holmenkollveien, og vi kan se hovedbanen i bakgrunnen.

Richard ringte

Så kom henvendelsen som snudde opp-ned på alt.

– Vi så ingen god vei fremover for prosjektet. Det var da Richard tok kontakt, sier Gisvold og viser til Richard Arnesen, daglig leder for Eckbos Legat.

– Vi mente at tiden var inne for å gjøre noe i dette strøket. Innimellom går vi inn i litt større prosjekter, sier Arnesen. – Vi fikk et tips om Ready og mente at det var en god idé.

Det er den gamle «grusbanen», som med årene er blitt kunstgressbane, også kalt Gressbanen 2, som skal bli til Eckbobanen. Etter planen skal den stå klar vinteren 2024. Det aller viktigste er at banen får kunstis og dermed bidrar til en stor økning i banekapasiteten for bandyavdelingen.

Uten kunstis er man avhengig av stabil og kald vinter for å bruke banen til bandy, og slike vintre har det vært så som så med de siste årene.

– I fjor fikk vi egentlig ikke lagt is på denne banen i det hele tatt, mens i år har det vært litt bedre, sier daglig leder i Ready, Aleksander Biseth-Evensen.

Butikk, garderober og bane

Som man kan se av illustrasjonen, kommer Eckbobanen på taket av en større matbutikk. Under banen blir det plass til fire spillergarderober, to dommergarderober, en stor matbutikk og mer enn 50 parkeringsplasser for butikkens kunder.

Selve banen vil ha plass til tre syverbaner på tvers, til fotball om sommeren og bandy om vinteren.

Finansieringen

For at prosjektet skulle kunne gjennomføres, var Ready avhengig av å få tomten av kommunen, og vedtaket gikk gjennom på bystyrets siste møte før jul.

Idrettslaget inngår nå også en avtale med en større aktør i matvarebransjen. Etter avtalen skal denne aktøren finansiere byggingen av selve butikken, mot en leieavtale på 50 år.

Banen på taket er det Ready som står for, og det er her det rause bidraget på drøyt 12 millioner kroner fra Eckbos Legat kommer inn.

– Eckbos Legat finansierer hele den idrettsrelaterte delen. Det var veldig behagelig da vi la frem regnestykket og fikk bekreftet at de betaler for dette. Da gikk regnestykket opp for oss, sier Gisvold.

– Dette er en sjelden solskinnshistorie. Her får vi mulighet til å gi et bedre tilbud til barn og unge, sier han og viser til at også denne banen på vinteren får publikumstid mellom kl. 12 og 16 i helgene, akkurat som på den store banen. Det betyr altså mer plass til uorganisert idrett, lek og moro for folk i alle aldre.

Viktig område

Eckbos Legat gir penger til mange ulike prosjekter, særlig på østlandet. Men Richard Arnesen legger ikke skjul på Oslo vest er spesielt viktig, ettersom Eivind Eckbo selv var fra området. Villa Eckbo ligger bare noen få steinkast opp i høyden ovenfor Gressbanen.

– Vår grunntanke er breddeidrett, særlig for barn og ungdom. Vi liker godt å støtte prosjekter som ligger i området hvor Eckbo hadde sine røtter, sier Richard Arnesen, som ser frem til at Eckbobanen står klar om et par års tid.

– Dette er en gledens dag for oss alle, sier han.

– Det er egentlig helt eventyrlig, legger styreleder Marius Gisvold til.

Nabolagsklubb med ambisjoner

– Ready er en såkalt nabolagsklubb, vi er utvalgt av Oslo idrettskrets til å være med og utvikle fremtidens idrettslag. Det betyr blant annet at det skal være relativt rimelig å være med. Vi har heller ikke så mye økonomisk støtte og begrensninger i hvordan vi kan skaffe oss inntekter, sier Gisvold.

– Vi skal aldri risikere klubbens økonomi. Samtidig har vi langsiktige planer om å erverve også området hovedbanen ligger på og etter hvert bygge ut mer areal til idrett, sier han.

Området klubbhuset ligger på, med tilhørende bensinstasjon, eies allerede av idrettslaget, og her er det også planer på sikt om å utnytte området bedre, antakelig med boligbygging inkludert.

– Men nå er det Eckbobanen som skal realiseres først, understreker han.

Gisvold forteller at videre gang i saken er at de sender inn byggesøknad innen 1. februar.

– Vi håper å gå godkjent planene i løpet av rundt fire måneder. Så skal vi gjennom runden med tegninger, nabovarsler og så videre. Hvis alt går som planlagt, kan vi komme i gang med byggingen innen et år, sier han.

Eckbos Legat En fremsynt velgjører Eivind Eckbo var en bemerkelsesverdig person og på mange måter forut for sin tid, særlig når det gjaldt sin interesse for kosthold og biodynamisk jordbruk. Svært mange av de nye og radikale ideene han i sin tid gjorde seg til talsmann for, og som samtiden hadde liten forståelse for, er i dag blitt allmennkunnskap. Han huskes, ikke bare som gründer, men også som filantrop og idealistisk folkeopplyser. Hans tanker og ideer førte blant annet til stiftelsen av ”Foreningen for kreftens bekjempelse” (nå Kreftforeningen) og ”Foreningen for kosthold og helse”. Som privatperson var han et naturlig sentrum i den store familien, som han gjerne delte sin fremgang med. Hans generøsitet strakk seg også langt utover familie og venner, og Eckbos Legater ble opprettet særskilt med tanke på å hjelpe medmennesker. Selv om en rekke av Eivind Eckbos virksomheter i dag er historie, fungerer legatet fortsatt etter de retningslinjer og i den ånd som stifteren i sin tid la opp til. De sentrale formål har vært: 1.Pauvres Honteux (verdig trengende)

2.Barn og ungdoms oppdragelse og utdannelse

3.Reiser og utenlandsopphold

4.Oppdragende helsearbeid

5.Idrett og forsvar Flere av de sentrale formål er noe som Eckbobanen på en særlig god måte vil fremme. Kilde: Eckbos Legat