Kutter i tjenester:

I forbindelse med at Bydel Vestre Aker skal spare inn 58 millioner kroner i løpet av to år, må budsjettet for fysioterapitjenester bli kuttet med 3,2 millioner kroner.

VESTRE AKER: Kuttet som er vedtatt i bydelsutvalget, som blant annet rammer fysioterapitjensten, har skapt sterke reaksjoner.

Raserer fysioterapitjenesten

- Det er dramatisk og hjerteskjærende. De lar de svakeste og eldste i bydelen ta regningen. De raserer en allerede marginal fysioterapitjeneste og vil med dette kuttet ikke lengre klare å gi lovpålagte helsetjenester til sine innbyggere, sier Karianne Bruun Haugen, regionleder Oslo-området i Norsk Fysioterapeutforbund.

I følge Bruun Haugen innebærer dette at mer enn 7 fysioterapeuter av 19 med kommunal driftsavtale blir rammet og at dette også får store konsekvenser for arbeidsplasser i bydelen.

En av dem som frykter for videre drift er Patrick Jensen, som sammen med seks andre fysioterapeuter driver Røa Centrum fysioterapi og akupunktur.

- Det var jo et sjokk å få vite dette. Vi må regne med at også vår virksomhet med avtale med bydelen vil bli rammet. I verste fall kan vi bli rammet så hardt at vi må legge ned virksomheten i Samfunnshus vest. Fristen for å si opp hjemler er 30 juni i og med at oppsigelsestiden er 6 måneder, hvis bydelen har til hensikt at kuttet skal få virkning fra 1. januar 2021. Hittil har vi ikke hørt noe, og det foreligger ingen informasjon i saken, sier Jensen.

De svakeste rammes

Bruun Haugen har sendt bekymringsmelding til alle politikeren i bydelen, samt til byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester og bystyrets helse- og sosialutvalg.

Her skriver hun blant annet:

En gjennomsnittlig avtalehjemmel har en årsproduksjon på 1 620 årstimer pr hjemmel, og med en standard behandlingstid på 30 minutter, utfører hver fysioterapeut totalt 3 240 behandlinger. Hvis dette ganges opp med 7,14 reduserte avtalehjemler (tilsvarer kuttet på 3,2 millioner), blir totalt redusert behandlinger pr år 23 134.

- Det er jo opplagt at mange av de svakeste vil bli rammet. Fysioterapeutene behandler pasienter i hele livsløpet. Et eksempel at all hjemmebehandling i bydelen utføres av avtalefysioterapeuter. Skal kuttet slik det er vedtatt gjennomføres, vil ingen i bydelen få behandling hjemme. Antall pasienter som trenger behandling er det samme etter det planlagte kuttet og i tillegg er det mange på venteliste, sier Bruun Haugen og fortsetter.

- Hvem er det som skal vike? Er det de eldre, er det barn med multifunksjonshemming, kreftsyke, pasienter med kroniske diagnoser og lidelser, nevrologiske pasienter med slag, MS eller ALS. Hvem skal velges vekk? I alt dette har kommunen tidligere bestemt at de som står i fare for å bli sykmeldt og de nyopererte skal prioriteres for fysioterapibehandling.

Vil få enorme ringvirkninger

Flere av Patrick Jensen og hans kollegers pasienter er eldre med ulike behov for behandling.

- Jeg er redd for at om dette kuttet gjennomføres, vil det koste bydelen dyrt på sikt. Den behandlingen vi blant annet kan gi de eldre, gjør at de er funksjondyktige i mye lengre tid enn det de vil være uten behandling. Lårhalsbrudd er et eksempel på dette. Det betyr også sparte sykehjemsplasser eller lengre sykehusopphold, som er svært dyrt, sier Jensen.

- Politikerne må stilles til ansvar og ta innover seg hva de har vedtatt. Dette er som sagt dramatisk og ikke minst ulovlig. Med dette vedtaket kan jeg som sagt ikke se at det er mulig å gi de lovpålagte tjenestene som bydelen skal tilby. Man må huske at bydelen tidligere har kuttet i disse tjenestene og ligger fra før langt under gjennomsnittet for Oslo og landet forøvrig med hensyn til fysioterapitjenester. Fysioterapeutene arbeider hver dag for å bedre pasientenes funksjon, slik at de kan fortsette å jobbe, bo hjemme og mestre egne liv. Nedskjæringene vil få enorme ringvirkninger og vil bli mye dyrere for bydelen på sikt, sier regionslederen, som også peker på det uheldige tidspunktet for vedtaket.

Aldri opplevd maken

- De eldre har holdt seg hjemme på grunn av koronaen. I mellomtiden har behovet for våre tjenester blitt satt på vent og nå kommer de for fullt med økende behov. Masse operasjoner er også satt på vent. Hva skjer når alle disse trenger omfattende rehabilitering? Jeg kan heller ikke se at at det foreligger noen konsekvensutredning på hva kuttet vil bety for den lovpålagte fysioterapitjenesten og oppgavene bydel Vestre Aker skal levere til innbyggerne. Jeg har vært regionsleder i 6,5 år og har aldri opplevd maken, sier Bruun Haugen.

Svært beklagelig

Bydelen er nødt til å spare penger, men er det forsvarlig å stramme inn på tjenester som kan ramme så mange. Bydelsadministrasjonen må forholde seg til bydelsutvalgets sparevedtak.

- Det er svært beklagelig at bydelen over flere år har hatt et større forbruk enn tildelt ramme. Bydelen er bortimot i driftsbalanse, men på grunn av tidligere års underskudd har bydelen opparbeidet seg gjeld til kommunekassa som må betales tilbake. Dessverre er det behov for å gjøre kostnadsreduksjoner som vil ramme tjenestene våre og vi vet at alle reduksjoner i tjenesteomfang vil ramme innbyggerne, sier assisterende bydelsdirektør, Hege Kristin Sunde, som viser til at det allerede er gjort omfattende effektivisering av tjenestene de to siste årene

- Det ble i desember 2019 vedtatt flere innsparingstiltak for de to neste årene. Dessverre har ikke de planlagte tiltakene vært tilstrekkelig til å betale tilbake akkumulert gjeld, og bydelsutvalget vedtok derfor ytterligere innsparinger på til sammen 34 millioner kroner. Bydelsdirektøren vil vurdere forsvarligheten ved å gjennomføre tiltakene før de iverksettes, sier Sunde.

Ikke tilstrekkelig

- Ifølge Karianne Bruun Haugen innebærer kuttet på 3,2 millioner at mer enn 7 fysioterapeuter av 19 med kommunal driftsavtale blir rammet?

- Bydelen har i dag totalt 21,07 hjemler som er fordelt på 25 fysioterapeuter. Det er sagt opp 1,92 hjemler som rammer tre fysioterapeuter. Alle hjemler som er vurdert oppsigelige med virkning fra 1.1.2021 er sagt opp. I tillegg blir det ledig 3,13 hjemler som har vært fordelt på fire fysioterapeuter som skal slutte. Disse vil ikke bli lyst ut. Til sammen er det gjort en reduksjon på 5,05 hjemler. Denne reduksjonen er ikke tilstrekkelig til å klare en reduksjon på 3,2 millioner kroner fra 2021, informerer Sunde.

Fysioterapeutene må vurdere

- Hvilke konsekvenser vil det få for brukerne gjennom disse nedskjæringene?

- Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale sikrer at fysioterapeuten skal prioritere henvendelser ut ifra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Bydelen har tillit til at fysioterapeutene bruker sin faglige vurdering og prioriterer innbyggere som har behov for fysioterapitjenester fortløpende. Kommunen skal sørge for et tilstrekkelig antall fysioterapeuter, og innbyggerne i Vestre Aker har tilgang til alle fysioterapeuter med driftsavtale i Oslo. I tillegg har bydelen flere fast ansatte fysioterapeuter som kan ivareta de mest sårbare gruppene, forsikrer Sunde.

