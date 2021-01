– Det kan være vanskelig for unge å komme seg ut av en situasjon med bostedsløshet. Men det er hjelp å få, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Publisert: 21.01.2021 kl 08:45

OSLO: Jenta manglet tak over hodet og flyttet inn med eldre mann for å ha tilgang til rus. En ungdom byttet seksuelle tjenester mot et sted å bo. Unge er plassert på hospits hvor det er mye rus. En gutt sov i en dukkestue i barnehagen. En jente ble kjæreste med en gutt for å ha en sted å sove.

– Det er dessverre ikke ukjent at det er sånn, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Alvorlig utfordring

Før jul omtalte Akersposten rapporten Røde Kors la frem, som viser en dyster virkelighet for en del unge i Oslo. De står uten bosted. Røde Kors har trengt inn i det som ligger under statistikken og viser alvorlige bostedsutfordringer for elever i den videregående skolen i Oslo, der det fremkommer at elever befinner seg i en gråsone uten å ha en klar adressat i systemet. De bostedsløse unge står i en livssituasjon som får store konsekvenser for både livskvalitet og skolehverdag. I dette bildet strekker ansatte i Oslo skolen seg langt for å hjelpe.

Byråd Rina Mariann Hansen peker på bostedsløshet som en alvorlig utfordring for den det gjelder, men at ulike velferdsordninger finnes.

Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, og opptatt av å hegne om unge. Hun er helt klar på at det er viktig at de unge det gjelder har tilgang på voksne tillitspersoner, og at disse har god kunnskap om hvor de skal henvise videre.

– Det bra at vi har fått en rapport som går i dybden, der stemmene til de unge kommer frem, sier Hansen og fortsetter. – Vi følger med, og det gjøres mye bra arbeid, blant annet i Uteseksjonen og Utekontaktene i bydelene, som også er kilder i rapporten.

Hun ser at informasjonsflyten må bedres slik at unge sikres den hjelpen de har krav på. Skolen kan i denne sammenheng være en god arena for å gi slik informasjon til all ungdom.

Kan være utfordrende å nå alle

Ungdomstiden er en tid preget av løsrivelse. Arenaer utenfor hjemmet, som skole, arbeid, fritidsinteresser, venner og kjærester får større betydning, både for utvikling av identitet, og for unges fysiske og psykiske helse.

I dette gjør Utekontaktene et viktig forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år. De er tilstede både på dag- og kveldstid, og på de arenaene hvor ungdom ferdes. Man kan også ta kontakt med Utekontaktene hvis man er bekymret for barn eller unge.

– Når vi har tilbud som skal ivareta unge, og ulike tiltak som skal håndtere saker som dette, er det positivt at vi får kjennskap til at de det gjelder opplever systemet som uoversiktlig og lukket. Rapporten sier oss at mange ikke vet hva som finnes. I tillegg er det en gruppe som sklir litt under radaren, og dette må vi jobbe med å bedre.

Det er et utfordrende landskap å jobbe i. Unge som strever på ulike måter og som med sin unge alder ikke har ferdigheter nok til å ivareta seg selv og humanitære behov. Noen flytter seg fra skanse til skanse. Gjør det dagen bringer. Noen unge tar avstand fra systemet fordi de ikke ønsker at det skal bli en barnevernssak, andre mangler tillit til systemet. Av ulike årsaker.

– Det viser også hvor vanskelig det kan være for hjelpeapparatet å komme i posisjon. Men vi må uansett fortsette å bygge tillit til unge.

Selv om situasjonen er velkjent for byråden, ønsker hun like fullt si til unge at det er mange steder å få hjelp. På forskjellige måter. De som kommer nærmest ungdommene er de som felter ute i miljøene, som Uteseksjonen og bydelenes Utekontakter.

– Å komme i kontakt med disse skal være lavterskel, de kjenner miljøene og hva som rører seg, og i kontakt med unge kan de bistå videre inn i hjelpeapparatet.

Ingen unge skal behøve å sove ute i Norge

Oslo kommune har videre satt i stand tiltak både for de under 18 år og gruppen over 23 år. En viktig støttetjeneste for unge bostedsløse er Ungbo. Dette er en form for pakkeløsning med bolig og integrerte støtteordninger til unge i alderen 17-23 år, som er bostedsløse eller i risiko for å bli bostedsløse. I tillegg finnes ulike midlertidige akutte løsninger.

Byråden opplyser at unge under 18 selv kan kontakte Barneverntjenesten for få bistand til å komme seg videre i en krevende situasjon. De vil kunne sørge for at man settes i kontakt med de rette hjelpetilbudene.

– Videre er Ungbo et viktig tilbud hvor en voksen kontaktperson hjelper og støtter på veien, hvor målet er å klare seg selv. Dernest skal både NAV og barnevernstjenesten ta imot unge som trenger hjelp slik at de blir ivaretatt, sier hun og legger til.

– Man skal ikke falle mellom to stoler på grunn av alder, man har rett på hjelp, sier hun og ber om at unge som opplever å ha det vanskelig, tar kontakt med en voksen de har tillit til og derfra søke hjelp.

NAV-veiledere i videregående skole

– NAV-veiledere på videregående skoler var et klokt grep der vi kommer til raskere og hvor NAV veilederen kommer i posisjon for å hjelpe, sier byråden. – Vi må også se på om det er nok skoler som har nav veiledere.

NAV samarbeider med skolesektoren for å forebygge frafall og hjelpe elever med å gjennomføre videregående opplæring. Hovedformålet med NAV-veilederne er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet. Videre ønsker man å få mer kunnskap om omfanget av levekårsproblemer og sosiale problemer hos elevene.

– Vi har fått NAV-veiledere på seks videregående skoler i Oslo. De er der for å hjelpe elevene. Ofte er det sammensatte utfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer som gjør at en elev faller ut av videregående skole.

NAV-veilederne kan hjelpe til med utenomfaglige utfordringer som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen, som bolig, hjemmeforhold, økonomi og andre forhold knyttet til livssituasjonen.

– De kan også gi ungdommene råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid.

NAV-veiledere i skolen var tidligere innført som et statlig forsøk, men ble avsluttet i 2019.

– Vi har videreført dette i Oslo, finansiert av kommunes midler, sier hun.

– Basert på de erfaringene vi har gjort oss, den positive effekten av tilbudet og hvilken innvirkning det har på den enkelte ungdom, kunne det vært vurdert om dette skulle være en nasjonal ordning

Akuttovernatting

Når unge mennesker av ulike årsaker ikke klarer å skaffe seg bolig selv, kan de få midlertidig overnatting på døgnbasis. Oslo kommune har inngått en avtale om bruk av 79 rom ved døgnbemannede, midlertidige overnattingssteder hvor unge kan få plass.

– Oslo Kommune tilbyr midlertidige botilbud til dem som har behov, men det må gå gjennom NAV, da det er de som fatter vedtak, opplyser Stein Moe. Han er driftsansvarlig ved Dybwads gate pensjonat, et av kommunenes botilbud.

Det er 18 års aldersgrense, og pensjonatet kan ikke ta imot rusavhengige eller mennesker med psykiske lidelser. Pensjonatet forplikter seg til ikke å ta imot barnefamilier

– Alt må gå gjennom NAV, som også bestemmer hvilket av tilbud som skal dette overnatting, opplyser han videre.

Pensjonatet har stort sett fullt belegg, men under pandemien er ikke dette forsvarlig av hensynet til smittevern.

De som trenger midlertidig overnatting, må kontakte sitt lokale NAV-kontor. Hvis det er utenfor ordinære åpningstider, kan man kontakte Legevakten i Storgata på telefon 23 48 70 90.

Videre tilbyr Blåkors bosenter overnattingsplasser for de over 23 år. Tilbudet er også åpent for de som strever med rusavhengighet, og er ikke for barnefamilier. Blåkors har vakttelefon 916 16 373

Utover dette har Frelsesarmeen kortidsboliger for barnefamilier. Tilbudet er rusfritt og det må minst være en voksen over 18 år og ett barn. Tilbudet er egnet for barnefamilier og senteret er bemannet hele døgnet.

Har tro på skolene

– Jeg har ingen grunn til å tro at skolene ikke følger opp dette på en god måte, sier byråd Hansen.

Hun understreker at hun har stor tro på at de fleste i skolen som møter en elev som sliter, finner det naturlig å bidra til at ungdommen får kontakt med NAV eller Barnevernstjenesten.

– Når det er sagt er det ikke skolens ansvar, men de er i kontakt med unge gjennom jobben sin, og da er det viktig at de får kjennskap til og kunnskap om hvis de skal henvende seg.

Ansatte i skolen kan ta direkte kontakt med Utekontaktene i bydelen ungdommen tilhører, eller sørge for at den unge får tilstrekkelig informasjon slik at de kan kontakte disse selv. Utekontaktene er der for de unge.

Hvis man opplever å ha det vanskelig hjemme, på skolen, med rus eller med andre ting, og det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg, er Utekontaktene fine ressurser. Det samme går for kommunens helsestasjoner.

- Alle ungdommer i Oslo mellom 12 og 24 år kan bruke helsestasjonene. Tjenestene er gratis, og ungdom kan selv velge hvilken helsestasjon de har lyst til å bruke.

Ved noen helsestasjoner jobber det også psykolog, i tillegg til lege og helsesykepleier. Ungdom kan også benytte helsetjenester ved skolehelsetjenesten.

En viktig detalj i dette er at alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Dette er kjærkomment for unge som opplever det krevende å snakke med en voksen.

