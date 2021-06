Utsetter Hoff skole til 2029:

Leder av bystyrets byutviklingsutvalg, Hermann Kopp (H), legger ikke noe imellom når han kommenterer påstanden om at byggingen av ny skole på Hoff ikke kan starte før områdereguleringen på Skøyen er klar.

HOFF: Byrådet informerte om at skolen som opprinnelig skulle stå ferdig i 2021, etter flere utsettelser ble utsatt til 2028 på grunn av forsinkelsene knyttet til Områderegulering Skøyen. I skolebehovsplanen 2022-2031 er ferdigstillelse av skolen på nytt utsatt, denne gang til 2029.

- Det er bare sprøyt. Områdereguleringen er ikke til hinder for å bygge skolen på et tidligere tidspunkt. Skolen kan naturligvis reguleres uavhengig av områdeplanen, i likhet med flere andre prosjekter på Skøyen. Nå fremmer vi et forslag som skal få fortgang i prosessen, sier Kopp.

Ren barneskole og ren ungdomdsskole

Akersposten møtte Kopp sammen med Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson for Høyre i Oslo og Ingrid Hopp, Høyres gruppeleder i Ullern bydelsutvalg.

Høyre fremmer nå i tillegg et forslag som omdefinerer planene for Hoff skole og Smestad skole. Hoff skole skal i utgangspunktet bli en kombinert barne- og ungdomsskole. Samtidig er det fremmet planer om en gigantisk kombinert barne- og ungdomsskole på Smestad.

- I tillegg til forslaget, hvor Bystyret ber byrådet skille ut nye Hoff skole ut fra Områdeplan Skøyen, slik at skolen kan åpnes tidligere enn det som er planlagt i skolebehovsplan 2021-2030, utvider vi forslaget i tråd med det det Ullern Høyre, foreldre og flere andre i bydelen har tatt til orde for, sier Mehmet Kaan Inan.

I forslaget står det videre:

• Bystyret ber byrådet planlegge for en ren barneskole på Smestad skole

• Bystyret ber byrådet planlegge for en ren ungdomsskole på Hoff skole

- Dette er også i tråd med de tilbakemeldinger vi har fått fra foreldregruppene som ønsker en ren ungdomsskole på Hoff, da den allerede er full før den blir bygget, understreker Ingrid Hopp.

Håper på bredt flertall

- Høringsfristen for Skolebehovsplanen er 1. september. Etter det vil byrådet eventuelt fremme en revidert versjon. I mellomtiden vil vi være helt tydelige med hvilke forslag og tiltak vi og foreldrene har overfor byrådet og etaten, for å vise at dette er løsningen å satse på. Vi håper på et bredt flertall rundt dette, sier Inan.

- Nå er det viktig å skape konsensus om forslaget. I alt for stor grad er det enkeltpersoner i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg som bestemmer fremdrift og innholdet i disse skolene. Nå må politikerne inn i bildet og instruere etatene. Å få på plass skolen her på Hoff har førsteprioritet, påpeker Kopp.

- Å få en ren ungdomsskole her, løser også et problem med hensyn til krav til uteoppholdsarealer. For en barneskole er det strengere krav til den type arealer. I tillegg er og blir dette et svært trafikkert område, som er mindre egnet til barneskole, sier Hopp.

Venstre har også bedt om at Hoff skole tas ut av områdereguleringen.

