– Det er bare å kle på seg!

Koronaen har ført til stengte idrettshaller i Oslo store deler av vinteren. Hva når det er ned mot 12 minusgrader ute? Da spiller man tennis utendørs, noe som var utenkelig – og umulig – tidligere.

MADSERUD: – Det som skjedde var at to spilte hver dag, hvor den ene var mannen min. Og da fant vi ut at dette må vi være med på også, sier Kari Glemby Pina.

Og 76-åringen tok tak, organiserte gruppen som i store deler av denne spesielle vinteren har spilt på klubbens utebaner – selv i 12 minusgrader.

Siden har de blitt flere og flere.

– Vi har drop-in, men vi har så mange der at vi kan fylle disse tre banene her, og derfor begynte vi å bestille baner ekstra. Jeg deler det opp slik at alle får spilt. Vi er cirka 18 spillere i gruppa, sier Glemby Pina.



Moderne baner

For ikke mange år siden var det helt utenkelig å spille utendørs i temperaturer ned mot frysepunktet. Vanlige grusbaner, med leire i grunnen, er ubrukelige i vintervær. Men Oslo TK har som flere andre klubber lagt kunstgrusbaner, som i praksis tåler spill så lenge de er fri for snø.

Forbudet mot innendørsaktivitet i store deler at det som tradisjonelt er innendørssesongen for tennisspillerne, førte til at flere så på mulighetene for å gjøre som langrennsløpere, bandyspillere og andre vinteridrettsutøvere, utøve idretten sin utendørs.

POLARTENNIS: Det ble kallenavnet på tennisen da de spilte tidligere i vinter. Her er Marcos, Kari, Mogens og Svend. Foto: privat Foto: Privat

Samtidig har det vært viktig å holde smittevernreglene.

– Det var forbud en stund her, men Reidar (Nilsen, daglig leder, red.anm.) har greid å holde det oppe. Jeg tror ikke noen her har hatt korona. Vi holder avstand, og vi bruker antibac – pluss at vi så viktigheten med at vi må komme ut alle sammen. Og dette har inspirert, forklarer Kari, som samtidig takker dem som har måkt banene.

– Hvor lenge kommer dere til å fortsette med dette?



– Nå tror jeg vi kommer til å fortsette med og uten korona. Det har vært gøy å spille i vinter – det er bare å kle på seg. Det var kaldt på hendene og beina, men du finner muligheter, forteller Glemby Pina.

Viktig aktivitet

Selv om få av de har spilt så mye tennis som de har gjort så langt i år, så er tennis langt fra noe nytt for veteranene.

Blant annet har tsjekkiske Jiri Muller (70) holdt på i nærmere 30 år, og han er ikke i tvil om at sporten har vært viktig det siste året.

– Jeg har kunnet bevege meg, være sosial og alt mulig. Jeg synes tennis er veldig gøy, sier Muller.

– Hva har tennisen gitt deg opp igjennom årene?



– Mye glede og fellesskap. Jeg har også stått på ski, padlet kajakk og alt mulig, forklarer Muller.

Danske Svend Ohrt (74) bor ikke langt unna klubben og ble anbefalt idretten da han ble pensjonist for noen år siden.

– Jeg får mye frisk luft, og jeg får møte mange gode tennisspillere her. Det er hyggelige mennesker som går her, og jeg synes den kontakten er viktig i disse tider, forklarer han.



– Hvordan har du opplevd korona-tiden?



– Forferdelig trist. Personlig er jeg pensjonist, så det er ikke den store forskjellen, men jeg savner vennene og å være sammen med barn og barnebarn, sier Ohrt.

Spennende fremtid for Oslo TK

Etter mange år med planer og usikkerhet ble det før jul klart at en ny hall blir en realitet for Oslo Tennisklubb på anlegget i Hyllveien, mellom Frognerparken og Skøyen. Allerede til sommeren er det ventet byggestart noe også veteranene i klubben ser frem til.

– Det har vært vanskelig på grunn av noen naboer, men jeg synes det blir bra, sier Muller.



Det nye anlegget vil inneholde ni utendørsbaner og seks baner inne i en ny hall. Det betyr bra med boltringsplass for spillerne.

– Det blir spennende. Det har vi ventet på lenge. Da får vi flere baner også som vi trenger. Det er mange medlemmer, og mange er veldig ivrige, avslutter Ohrt.

Kari Glemby Pina tok ansvar da det ble vist interesse for å spille tennis. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Oslo Tennisklubb på Madserud.

