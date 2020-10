- Det blir verre og verre

Bygget i krysset Stasjonsveien/Landingsveien på Hovseter forfaller ytterligere, til stor irritasjon for nabolaget.

Publisert: 22.10.2020 kl 07:55

HOVSETER: Også da Statsbygg eide bygget skrev Akersposten om forfallet.

- Det blir bare verre og verre, skriver naboer til Akersposten.

Glassplinter

Siden har det fortsatt å forfalle til stor ergrelse for nabolaget. Etter at Arctic Real Estate Development kjøpte eiendommen tidligere i år, har forfallet blitt større med flere knuste vinduer, tagging og med barn og unge både utenfor og inne i bygget. I en knust rute vedinngangspartiet står glassplintene opp i kroppshøyde og en metalldør til kjeller står delvis åpen. Naboer har flere ganger tilkalt politi når det har vært tydelig hærverk på bygget.

2018 OG 2020: Forfallet var kommet langt vinteren 2018 (øverst), men de fleste vinduene var intakt oppover i etasjene. Nå er dette i mye dårligere forfatning. Foto: Vidar Bakken

Følger opp sikringen

Morten Roland, partner i Arctic Real Estate Development, er enig i at forfallet og sikringen er et problem.

- Vi følger opp sikringen av bygget fortløpende og så godt som mulig. Vi fikk vite at dette var et vedvarende problem også for Statsbygg. Når jeg hører om glassplinter som er til fare for barn og andre, vil jeg umiddelbart sende opp folk til å se på det. Det er kjempefint at nabolaget følger med og at vi blir varslet om det som skjer, sier Roland.

- Skjer det noe med utviklingen av eiendommen?