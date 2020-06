«Det blir sommertilbud til barn i Oslo»

Barn og unge i Oslo trenger gode tilbud i skoleferien! Da det ble klart at smittevernreglene forhindrer Utdanningsetaten i å gjennomføre den vanlige sommerskolen, kastet vi oss rundt for å finne alternative løsninger. Jeg tror det vi får til blir bra, tross alt.

Publisert: 21.05.2020 kl 12:45

Sommerferien kan bli lang og krevende dersom man ikke har noe å gjøre. I år er det enda viktigere å kunne tilby meningsfulle aktiviteter for barn og unge.



Byens elever har nettopp kommet tilbake til skolen etter to måneder hjemme, en periode som har vært vanskelig for mange. Nå er det knappe fem uker igjen til skoleferien, noe som innebærer nye åtte uker uten skole. Dette bekymrer meg, og vi har derfor jobbet hardt med mulige løsninger etter at det ble klart at årets Sommerskole ikke kan gjennomføres som planlagt.

Sommerskolen er likevel bare et tilbud for én enkelt skoleuke, i juni eller i august, mens sommerferien er nesten to måneder lang. Det er derfor viktig å sikre gode tilbud utover i ferien også. Byrådet er opptatt av at kommunen spesielt skal planlegge for aktiviteter i juli måned. Dette er uker som erfaringsmessig innebærer at en del barn og unge er helt overlatt til seg selv. Etter en lang «koronavår» vet vi det er mange som trenger lek og læring sammen med trygge voksne. Andre trenger sommerjobb. Derfor vil vi åpne for ulike sommeraktiviteter, selv om den tradisjonelle Sommerskolen ikke kunne gjennomføres.

Høyres Mathilde Tybring-Gjeddes kritikk av at Sommerskolen ble avlyst er vanskelig å forstå. Oslo kommune er ikke villig til å gamble med barn og unges helse ved å gjennomføre Sommerskolen for 20 000 barn og la disse samles i store grupper på kryss og tvers av byen. Jeg reagerer derfor på at Høyre kritiserer Oslo kommunes ansvarlige holdning i denne saken, med henvisning til regelen om at 20 personer nå kan samles på fritiden. Bøler skole ville for eksempel ha tatt imot elever fra nesten 80 skoler! Det sier seg selv at det ikke er ansvarlig å legge opp til dette hvis vi ønsker å forhindre en ny runde med ukontrollert smitte.

Jeg er glad for Høyres engasjement for Sommerskolen, for det er et engasjement jeg deler. Men jeg syns ikke de skal la det gå politikk i noe som ikke er politisk bestemt. Vi har ikke overprøvd Utdanningsetatens klare mening i denne saken, fordi det ville ha vært uansvarlig. Vi bruker i stedet kreftene på å gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg tror at et godt samarbeid mellom skolene, bydelene, frivilligheten og arbeidsgivere kan gjøre at barn og unge i byen får et rimelig godt tilbud, tross alt. Vi skal gjøre alt hva vi kan!

Inga Marte Thorkildsen (SV)

byråd for oppvekst og kunnskap

Følg Akersposten på Facebook