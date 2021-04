Byråden svarer:

Byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) fikk spørsmål om han kunne være interessert i å se på Plan- og bygningsetatens skjønnsutøvelse i Liaskogen. Han tror det blir fint.

LIASKOGEN: Utbyggingen i Liaskogen har vakt reaksjoner. Hus faller som dominobrikker og mange reagerer på leilighetsbyggene som erstatter småhusbebyggelsen, i et område med strenge reguleringsbestemmelser for Liaskogen.

Nabolaget spør blant annet om den skjønnsutøvelse som Plan- og bygningsetaten utøver, er i overensstemmelse med gjeldende reguleringsbestemmelser. De ser en parallell til småhusplanen som ble revidert i to omganger, etter at det ble stilt spørsmål ved etatens skjønnsutøvelse. I flere omganger var det sittende byråder for byutvikling som stilte spørsmål ved etatens bruk av skjønn.

Vi spør byråden

Vil nåværende byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), være interessert i å se nærmere på byggesakene i Liaskogen? Akersposten spurte Reinvang på e-post:

Utbygging i Liaskogen

En hel åsrygg blir gravet ut, boliger revet og erstattet med lavblokker/leilighetshus med garasjeanlegg under. Er dette en ønsket utvikling i et småhusområde som Liaskogen, med strenge reguleringsbestemmelser når det gjelder fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, og slik at preget av enkeltstående hus opprettholdes. Akersposten har skrevet om dette i to omganger.

Nabolaget er sjokkert over at det ene prosjektet etter det andre blir godtatt av Plan- og bygningsetaten, i det de mener er i sterk strid med gjeldende regulering. I en tid hvor byrådet vil fremme en sak som i større grad skal ta vare på småhusområdene, så er det kanskje verdt å vurdere de pågående tiltakene i Liaskogen, selv om området har en annen regulering enn småhusplanen. Kan Akersposten få en kommentar på disse inngrepene, som berører mange og om byrådsavdeling eller byutviklingsutvalget har til hensikt å se på realiteten i sakene – om de gitte tillatelsene og skjønnsutøvelsen er i overensstemmelse med gjeldende regulering.

Byråden svarer

Byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) svarer på e-post:

Her er det mange byggesaker innenfor et lite område, og jeg forstår at naboene opplever at dette gir store endringer. Dagens regulering vedtatt i bystyret åpner for at området kan bygges ut innenfor visse rammer, og deler av området har strengere regulering enn småhusplanen. Plan- og bygningsloven er en såkalt «ja-lov», og det innebærer at etaten ikke kan nekte byggesaker i tråd med vedtatt reguleringsplan. Når det er sagt, så er byrådet opptatt av å bevare det grønne preget. Det er også hensikten i dagens regulering. Blant annet er det krav om at felte store trær skal erstattes av nye trær. Jeg forventer at etaten følger nøye opp på dette. Under byggeperioden vil det vises inngrep og det vil være en viss belastning på nærområdet, men planen skal sikre at det blir grønt og fint med noe tettere bebyggelse når alt står ferdig.

