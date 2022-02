– Det blir etablert vennskap denne helgen som kan vare livet ut

Sammen med to andre klubber håper Heming IL og Kollenhopp på skifest med rundt 950 utøvere når Hovedlandsrennet for landets 15- og 16-åringer går av stabelen i Holmenkollen denne helgen. Men arrangørene er klare på at koronaen fortsatt blir tatt hensyn til.

Publisert: 25.02.2022 kl 08:40

HOLMENKOLLEN: – Vi må fortsatt ta hensyn til korona, men det blir et godt gammeldags Hovedlandsrenn som de fleste sikkert vil huske for resten av livet, sier Kollenhopps Erlend Munkeby rennleder for hopp og kombinert.

For ett år siden ble hovedlandsrennet avlyst grunnet koronapandemien, og smittebølgen i vinter skapte ny usikkerhet for arrangørklubbene Lyn ski, Heming IL, Kollenhopp og Bækkelaget Sportsklubb, men fikk grønt lys da landet åpnet igjen.

– Vi har vært lenge i støpeskia, så vi har blitt pint i forhold til planleggingen. Og så har det vært usikkert, og det tar jo litt på. Det blir en del ekstra planlegging, for du planlegger for tiltak. Men etter at de slapp opp på reglene i starten av februar, så har det vært full gass. Da har vi visst at det skal gå bra, forklarer Hemings Christian Holberg, rennleder for langrenn.

At Hovedlandsrennet blir arrangert i nasjonalanlegget, er nok ekstra populært.

– Det er et veldig flott anlegg, og løypene blir veldig bra. For utøver tror jeg det må være veldig gøy å gå her. De har spisset formen og er klare, så nå blir det alvor for de 15 og 16-åringene! sier Holberg.

Heming arrangerte også i 2003

Hovedlandsrennet ble for første gang arrangert i 1963 av årets medarrangør Bækkelaget, men jentene fikk ikke være med før i 1965. Sist Hovedlandsrennet ble arrangert i Holmenkollen, var i 2003. Da var Heming IL arrangør.

– Vi har fått med oss noen av de som var med på å arrangere da som frivillige denne gangen også, så det er fortsatt mange ildsjeler i Heming som stiller opp, sier Holberg.

Årets renn er i nordiske grener; langrenn, kombinert og hopp, og helgens program er fullstappet.

Fredag starter det hele med individuell distanse langrenn i fristil og individuell konkurranse i kombinert.

Så fortsetter langrennsløperne med prolog og finaleheat i sprint lørdag, mens kombinert og hopp har henholdsvis individuell konkurranse med kombicross og individuell konkurranse.

Søndag avsluttes det med stafett for langrennsløperne og kretslag i hopp.

– Vi har som sagt jobbet lenge sammen. Det er Henning Nilsen som er sjef for hele Hovedlandsrennet, og så har han meg under seg som har ansvaret for hopp og kombinert. Det er satt opp en arrangementskomité for hopp og kombinert, og en for langrenn. Vi samarbeider veldig bra med hver våre rennledere, sier Munkeby.

Videre forteller han også at Kollenhopp har litt erfaring med store arrangement.

– Faktisk snek vi oss til å arrangere HL for hopp og kombinert i høst, så vi har gjort dette en gang før uten langrenn. Da arrangerte vi i samme format som vi skal arrangere nå, så vi har testet det før. Jeg sover godt om natten, sier Munkeby.

For første gang arrangeres det også skicross i Hovedlandsrennet.

– Når det er sprint på lørdag, så går alle prolog. Basert på tidene går de 30 beste videre til finaleheat, og resten får gå en langrennscrossløype. Kombinert går også en kombicross. Det er samme løypa, men de har fellesstart. Nå har vi sammen med Skiforeningen og Oslo kommune lagd en ny trasé, som aldri er brukt før i konkurranse her oppe. Så det gleder vi oss til.

Og så har vi også gjort om litt på trasene på den vanlige fem-kilometeren og 3,75. Det er også en spennende nyvinning som vi får bruke her i Hovedlandsrennet, forteller Holberg.

Også kombinert-utøverne får prøve seg i kombicross, forklarer Munkeby.

Viktig å skape gode minner

Hemings Eivind Tonna gleder seg stort til det som skal skje i helgen.

– Min rolle i det her er som sportssjef i Heming langrenn. Det blir spennende å se hvor mye det er på tvers på utøversiden i forhold til at det er flere grener, men det som er helt sikkert er at det kommer til å bli etablert vennskap denne helgen som kan vare livet ut som vil være veldig viktig. En av idrettens roller er å bringe barn sammen, sier Tonna.

Videre er han klar på at det blir viktig å skape minner, og mener at en svakere plassering kan være minst like motiverende som en fjerdeplass i Hovedlandsrennet.

– Jeg så senest nå under OL at han som vant sprinten for Norge, Johannes Høsflot Klæbo, hadde en plassering rundt 150 på Hovedlandsrennet i sprint. Så det viktigste vi kanskje vi gjør her er å skape minner, glede og motivasjon for ungdommene til å fortsatt gå på ski, for det er helt umulig å si at den som gjør det bra i Hovedlandsrennet – kommer til å bli en verdensstjerne. Det er mye viktigere at de får motivasjon til å gå på ski over et langt liv, sier han.

– Hvordan har rekrutteringen vært hos dere under pandemien?

– Jeg opplever at klubbene i Oslo har stått på og virkelig lagt seg i selen i to år for å holde ting i gang, og det gjør at i Oslo opplever jeg ikke at det er en nedgang. Det er kanskje tvert om, for i utendørsidretter som vi driver med her, har vi kanskje fått noen av barna som ellers ville valgt innendørsidrett. På landsbasis er det kanskje en liten nedgang i de nordiske grener, sier Tonna.