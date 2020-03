- Det blir bare verre og verre

Det skriver en av våre lesere til Akersposten, som er lei av at bydelen ikke gjør noe for å rette opp forholdene i den lille parken på Lilleaker.

LILLEAKER: I 2017 ble blomsterhandleren, som i flere år hadde holdt til på sletta i den lille parken, kastet ut etter at politikerne i bydelsutvalget i Bydel Ullern vedtok at området burde reguleres til park/friområde. Plan- og bygingsetaten fulgte opp med å nekte blomsterhandleren videre bruk av området.

HOLDT ORDEN: Blomsterhandleren i parken holdt området i orden og var populær i nærmiljøet. Arkivfoto: Vidar Bakken

Ingen tar ansvar

Siden har det ikke skjedd noe som helst, bortsett fra at forsøplingen av området har økt. Sporveien som eier området ønsket en periode å bygge ut området, men fikk avslag fra Plan- og bygningsetaten. En periode var parken også riggområde for Sporveien. Verken bydel eller Bymiljøetaten har tatt ansvar for å vedlikeholde området og ingen vedkjenner seg ansvar for å opprettholde, utvikle eller vedlikeholde parken. Imens står bysten av komponisten Christian Haslerud og stirrer trist utover det forsøplede området. Akersposten tok også opp saken i august ifjor: Parken ingen vil ha ansvaret for

LITE HYGGELIG: Dette er en del av søppelet som ligger strødd rundt benkene. Foto: Vidar Bakken

- Svært beklagelig

I september 2018, etter at Sporveien i bystyret hadde fått avslag på å bygge ut tomten, sto leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, i parken og sa til Akersposten:

- Nå kan vi endelig komme i gang med prosessen igjen. Nå vil det komme et initiativ fra bydelen, med formål å utvikle denne flotte tomten, som nå mer eller mindre bare står der. Dette skal bli en aktiv møteplass og skal ses i sammenheng med parkområdet som kommer rett overfor, ved Stoppestedet. Snart er nye Stoppestedet ferdig og da vil brakkeriggen forsvinne og gi plass til parkområde. Nå skal vi få et arkitektfirma til å jobbe videre med våre ideer og planer.

Siden har Mustad Eiendom ferdigstilt sin del av parkområdet ved Stoppestedet. Hva har så bydelen gjort i mellomtiden? Vi spurte igjen lederen av bydelsutvalget.

- Det er svært beklagelig at det har tatt så lang tid å få bevegelse i denne saken. Bydelsutvalget har vedtatt å iverksette en omregulering til friområde slik at arealet er sikret til dette formålet. Dette er en tidkrevende prosess kombinert med at eierforholdet må avtales med Sporveien. Godt at nabolaget er utålmodig og følger oss opp. Jeg vil sørge for at vi tar et snarlig møte med både Sporveien og Plan- og bygningsetaten slik at vi får fortgang i prosessen. Dette skal bli en god møteplass for alle på Lilleaker. Rent umiddelbart vil vi be Sporveien rydde opp all søppel. Det kan ikke se ut som det gjør i dag. Det er en skam!

