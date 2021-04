Det blir 60 meter høye bygg på Skøyen

Orklabygget satte standarden for sentrale Skøyen. Ingen medvirkningsprosess har påvirket instruksen fra byrådet til Plan- og bygningsetaten.

Publisert: 22.04.2021 kl 16:45

SKØYEN: Beboere, politikerne i bydelen, velforeninger og ulike organisasjoner som har oppstått i kjølvannet av reguleringsprosessen, har hatt mange innspill til «Områderegulering Skøyen». Det er spesielt to ting som har dominert innsigelsene til det tidligere forslaget til områdereguleringen. Byggehøyder er en av disse.

instruksen fra byrådet: 16 etasjer

Etter en høringsrunde som ble avsluttet i 2018, viste Plan- og bygningsetaten til medvirkningsprosessen og reduserte maks byggehøyde i områdereguleringen fra 16 til 12 etasjer på sentrale Skøyen.

- Det betyr at planlagt bebyggelse vil bli bedre tilpasset eksisterende boliger. Mange vil se at vi har tatt de mange innspillene med hensyn til høyder på alvor, sa avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl, til Akersposten den gangen.

Så måtte etaten snu etter instruks fra byrådet. Det skulle være 16 etasjer. Det var et lite håp om at dette ville snu igjen før reguleringsplanen kom til politisk behandling, særlig etter at Kommunerevisjonen brukte Skøyenprosessen som et eksempel på dårlig medvirkning, men det er ikke tilfelle. Nå er det endelige forslaget fra PBE overlevert rådhuset. Bygg på 12-14 og 16 etasjer vil dominere på sentrale Skøyen. Det betyr blant annet at småhusbebyggelsen i Harbitzalleen vil forsvinne ved utbygging etter denne planen.

FORDELING PÅ ETASJER: Der det står for eksempel 8-16 etasjer, så betyr det avtrapping mot øvrig bebyggelse. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Ingen folkepark

Det har også vært et sterkt ønske om å få en folkepark på båtopplaget i Bestumkilen, i stedet for utbygging. Flere har også uttrykt ønske om reetablering av naturen rundt Hoffselvas utløp. I forslaget legges det opp til utfylling i Bestumkilen og bebyggelse på det meste av området, med parkdrag og havnepromenade mot kilen. Det legges opp til bolig, barnehage, næring, park, svømmehall, kultur, flerbrukshall og andre offentlige formål. I utkanten av området mot E18, foreslås det kontorbygg som en barriere mot veien. Cirka 500 boliger inngår i forslaget. Ro- og padlebane opprettholdes.

Båtopplaget skal vekk, men det må erstattes av nytt opplag. Dette er ikke avklart, men større båter i boblehavn og en kunstig øy til båtopplag utenfor Sollerud er under vurdering.

BÅTOPPLAGET: Illustrasjon av boligblokker sett sydover, på den delen av båtopplaget som grenser mot Hengsåsen på Bygdøy. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Trafikk og parkering

Det er en rekke trafikale løsninger som må på plass, for å imøtekomme dagens biltrafikk og den forventede økningen i trafikken til og fra Skøyen. Selv med 40 prosent boligandel med planlagte 5000 nye boliger, skal dette ikke generere mer biltrafikk, i og med at det er et knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Problemet er øvrig trafikk til og fra området. Det legges opp til et godt utbygd sykkelveinett, prioritering av gående, ny trikketrasé i Hoffsveien forbi Skøyen stasjon og at bussen skal frem.

Busser skal blant annet få egne kollektivfelt, og det foreslås forrang i kryss for bussen. Det betyr mindre plass til bilen og risiko for større kødannelser fra ulike hold. Ett av de avbøtende tiltakene som ligger i forslaget, er å omregulere P-husene til bebyggelse og å legge ned parkering på gateplan for å gjøre det mindre attraktivt å kjøre til Skøyen. Det betyr at dagens cirka 10 000 parkeringsplasser reduseres til maks 4000 parkeringsplasser og helst mindre. Bydel Ullerns forslag om å bygge Hoffsdiagonalen til Harbitzalleen for å avlaste trafikken gjennom sentrale Skøyen til og fra E18, er ikke tatt til følge i planen.

Beboere i Tingstuveien har vært sterkt imot at broen over jernbanen blir stengt for biltrafikk og regulert til syklende og gående. Dette opprettholdes. Dermed blir deres eneste vei ut av området under den høydebegrensede jernbanebroen til Bestumveien.

Den eneste vesentlige endringen av reguleringsforslaget etter siste høringsrunde, er at planen for Thune endres tilbake til utformingen ved forrige offentlig ettersyn. Bygningsmassen ved Thune, med unntak av et nyere garasjebygg, reguleres til bevaring, etter innsigelser fra blant andre Riksantikvaren og Byantikvaren. Det er fremdeles innsigelser fra store aktører som Bane NOR og Statens Vegvesen som ikke er imøtekommet, som går på alt fra byggegrenser til trafikkavvikling i området. Det er også uavklart hvor stasjonsinngangene til Fornebubanen på Skøyen skal ligge. Det har vesentlig betydning for byggeprosessen sentralt på Skøyen.

Det legges opp til å åpne opp og gi bedre tilgang til Hoffselva gjennom området. Det planlegges ny park der hvor trikkesløyfa ligger i dag, rett nedefor der Hoff skole kommer.

Les mer om planene for utviklingen av infrastruktur og grøntområder i «Områderegulering Skøyen», som er et omfattende dokument.