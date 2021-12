Det ble flertall for blåtrikken

Det var knyttet spenning til om blåtrikken skulle få endelig endestopp på Øraker, som byrådet tidligere hadde varslet. Bystyret ville det annerledes.

Publisert: 09.12.2021 kl 08:30

OSLO/VIKEN: Det dreier seg altså om de nye spanske trikkene som når de settes i full drift, ikke er i stand til å betjene linjen Oslo – Bekkestua. Akersposten skrev om det gryende opprøret mot manglende politisk vilje til å utrede alternativer for å holde linje 13 åpen, i stedet for å konkludere med at det ikke var mulig med bakgrunn i problemene knyttet til signalanlegg, kollisjonssikkerhet og ikke-tilpassede plattformer. Viktigheten av å holde linjen åpen understrekes av flere, også på bakgrunn av den sterke befolkningsveksten som er ventet på Skøyen og Lilleaker.

Solid flertall

Det var knyttet spenning til om Høyres verbalforslag i gårsdagens bystyremøte ville få flertall. Uten dette ville saken være ansett som tapt. Så ble det likevel et flertall for Høyres forslag med solid margin, da byrådspartiene Ap, MDG og SV også sluttet seg til Høyres forslag om en utredning. Sammen med V, Sp, KrF og Rødt ble det tilnærmet enstemmighet rundt vedtaket:

«Bystyret ber byrådet i samarbeid med Viken fylkeskommune gjennomføre en utredning av hvordan man kan opprettholde skinnegående transport mellom Oslo og Bekkestua langs dagens linje 13. Trafikktallene må gjenspeile utvikling i antall boliger og arbeidsplasser i området.»

Lyttet til bydelsutvalget

Nestleder i Bydel Ullerns bydelsutvalg, Ingrid Hopp (H), har vært blant dem som har kjempet for opprettholdelse av blåtrikkens linje.

- Vi er veldig fornøyde med at bystyret denne gangen lyttet til et enstemmig bydelsutvalg og sluttet seg til en utredning for muligheter til fortsatt blåtrikk til Bekkestua. Et viktig element er at utredningen skal baseres på fremtidig prognoser på beboere og arbeidsplasser i bydelen, da spesielt Skøyen og Lilleaker og ikke minst også på Bekkestua. Linje 13 blir en viktig skinnegående kollektivlinje som på sikt vil knytte blåtrikken sammen med Fornebubanen. Dagens avgjørelse er definitivt et skritt i riktig retning, sier Hopp.

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Rygg, er fornøyd med at forslaget nådde gjennom og samlet et solid flertall for forslaget.

- Vi er glade for den brede støtten dette forslaget nå har fått. Dette er viktig for at folk i området fortsetter å reise kollektivt. Vi forventer at dette blir fulgt opp raskt, sier Rygg til Akersposten etter vedtaket i bystyret.

