– Det beste jeg vet

Thor Edvardsen fra Ullern kan ikke tenke seg noe morsommere enn å forske. En sånn holdning til jobben gjør at man blir både president og prisvinner.

Publisert: 27.01.2021 kl 12:17

ULLERN: 2. februar mottar han Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteforskningspris 2021.

– Jeg har vært med på en enorm revolusjon innen hjertemedisin. Da jeg begynte som kardiolog i 1990, var 25 prosent av alle som fikk hjerteinfarkt, døde etter tre måneder. Av de som blir behandlet her på Rikshospitalet i dag, er de bare seks prosent som er døde ett år etter infarktet, sier Thor Edvardsen, professor, kardiolog, avdelingsleder og vinner av Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteforskningspris 2021.

Det startet med brokk

Han var syv år gammel, og han skulle opereres for brokk. Sykehuset, alle legene og sykepleierne, lukten, stemningen og de forskjellige apparatene – for lille Thor var dette en ny og spennende verden.

– At jeg grudde meg til operasjonen kan jeg ikke huske. Jeg husker bare at jeg tenkte; dette var kult, og at jeg ville bli lege når jeg ble stor, forteller Thor Edvardsen. Og sånn ble det. Thor dro fra hjembyen Halden til Bergen for å studere. Egentlig ville han bli kirurg, men alle advarte ham, og så at da måtte han jobbe ekstremt mye. Så da ble det indremedisin, og videreutdannelse i kardiologi.

Men det førte ikke til et rolig liv med mye fritid og tid til familie. Det skulle bli stadig mer forskning, om mindre arbeid som lege. Spør du venner, kolleger, kone og barn – vil de si at Thor har hatt vel så mange arbeidstimer som en gjennomsnittlig kirurg. Og at han tilbringer mye tid i lufta.



Produktive flyreiser

– Jeg elsker å fly, for da er det ingen som forstyrrer meg, og jeg kan jobbe i fred, sier han og smiler.

Det alltid mange som vil ha tak i Thor Edvardsen; både kolleger, internasjonale samarbeidspartnere, og stipendiater han veileder. Det er først uten wifi og mobildekning, flere tusen meter over jorda, at han får ro til å konsentrere seg. Høyt oppe i lufta er hjernen skjerpet og skuldrene senket, og professor Edvardsen kan skrive artikler og søknader, og klekker ut nye ideer. At han har over hundre reisedøgn i året, kan altså ha bidratt til hans produktivitet som artikkelforfatter.

Det Edvardsen har hatt – og har som hovedfelt i sine forskning, er bildediagnostikk, og utvikling av verktøy for å oppdage og behandle hjertesykdom tidligere.

Verdenspatent som hindrer nye hjerteinfarkt

Sammen med forskerkollega Kristina Haugaa fikk Thor Edvardsen midler til å arbeide med et sort prosjekt..

– Vi ville prøve å finne en metode for å se hvilke infarktpasienter som kom til å falle om og dø av et nytt hjerteinfarkt

Dette skulle vise seg å føre til verdenspatent på en ny metode som med ekkokardiografi kan avdekke hvilke infarktpasienter som har risiko for å dø av et nytt infarkt. Dette ultralydapparatet er nå det mest solgte i hele verden.



– Har du blitt rik av dette patentet?



– Nei, ikke i det hele tatt. Man blir ikke rik av slik forskning. Men det har da heller ikke vært målet.

Thor Edvardsen synes det er gøy å forske. Det bekrefter alle som har jobbet med ham, eller hatt han som veileder. Denne iveren og gleden ved å forske, har gjort at mye tid har gått med til å gruble, skrive og analysere. Familien hans har måttet venne seg til at forskningen har vært altoppslukende Hver kveld, og halve helgen har Thor forsvunnet inn i forskeruniverset.

– Det er vanskelig å legge fra seg – du går jo konstant rundt med tanker og spørsmål du vil finne svar på, sier han.

Internasjonalt nettverk

Nå har han altså fått vite at det er han som skal få Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteforskningspris. Og han er glad og stolt. Selv for en ringrev i hjerteforskningsmiljøet, som har oppnådd mye heder og ære, synes han dette er stort.

– Helt siden jeg var ung stipendiat på 90-tallet, har jeg hatt et forhold til Nasjonalforeningen for folkehelsen, og hjerteforskningsprisen, og alltid tenkt at det er en stor ære for den som får denne prisen Den betyr mye i det kardiologiske miljøet.



Han smiler lunt, og viser vei inn til kontoret på Rikshospitalet. Her har han vært mer enn vanlig i det siste. Som for resten av verden, har korona-viruset preget dette hverdagen hans. Som president i European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) har han vanligvis over 100 reisedøgn i året Sånn ble det ikke i år.

Thor Edvardsen er den første presidenten i EACVI fra et nordisk land.

– Hvorfor ble du valgt, tror du?



– Norske forskere er ettertraktet, vi blir ansett som å være ærlige, transparente og pålitelige. Norsk hjertemedisin har et godt renommé.

Vil hindre brå hjertedød

Presidentvervet, stipendiatene han veileder, avdelingen han leder – alt dette tar tid og krefter. Krefter har han, og tid prioriterer han. Og resultatene og midlene tikker inn. En videreføring av prosjektet med å avdekke infarktpasienters risiko for å dø, har nå fått finansiering for flere år fremover. I dette prosjektet er målet å finne måter å avdekke risiko for brå død hos tilsynelatende friske personer

– Vi ser at ved å utvikle nye og bedre verktøy for bildediagnostisering, kan stadig flere risikofaktorer for alvorlig hjertesykdom avdekkes, sier Edvardsen. Dette prosjektet er helt i startfasen

Tett på livet og døden

Grunnen til at Thor Edvardsen endte opp med kardiologi og hjerteforskning, skyldes stor fascinasjon for hjertet. De senere årene har Thor Edvardsen vært mer forsker enn lege. Men hele tiden med den samme interessen for hjertesykdom.

– Å redde liv og unngå død, er jo det viktigste du gjør som lege. Når du jobber med hjertet, er du så tett på livet og døden. Du kan du være med på å redde en som egentlig er død, eller du kan avdekke sykdom, og sørge for behandling i tide.



I sin over 30 år lange karriere er merittlisten lang, og Thor Edvardsen har reddet mange liv, både som lege og forsker. De senere årene har han vært mer forsker enn lege. Men hele tiden med hjertet som spesialområde.

– Det som betyr noe etter hvert, er ikke å forske for å forske, og for å få publisert flest artikler. Det som betyr noe, er at forskningen hjelper pasientene, sier han.