– Det beste de vet, er å løpe. De er litt gærne!

Sørkedølen Emil kunne helt sikkert gjort det skarpt også uten hjelp fra sine firbente venner. Men han kan ikke se for seg noe annet enn livet med hundene. Sist helg la han to nye gull til en allerede imponerende samling.

Publisert: 12.03.2020 kl 12:05

SØRKEDALEN: Når Emil Tiainen Sletmoe (23) har det som aller best, skøyter han innover i skogen bak bestevennen sin, vorsteheren Lucas (6). Sistnevnte er riktignok for tiden ute med en liten skade, så i helgen steppet Ronja inn og bidro til at sørkedølen igjen gikk til topps i NM i hundekjøring nordisk stil.

Da ble det to nye gull, i 20 kilometer flerspann med pulk og i stafett for klubben han kjører for, Nittedal hundekjørerklubb. Tilsammen har Emil nå fem NM-gull, to sølv og tre bronse.



Også internasjonalt hevder han seg sterkt. Hittil har Emil gått til topps fire ganger i EM og tatt én sølvmedalje. I VM er det blitt en fjerdeplass.

Nordisk stil

Hundekjøring nordisk stil består av to grener. Man kjører med pulk mellom hund og utøver, eller man kjører med snøre mellom hund og utøver. Emil liker aller best å kjøre med pulk, men han hevder seg i «combined» også, hvor de kjører 7,5 kilometer i hver stilart. I tillegg til å ha en rask, utholdende og veltrent hund, gjør skiløperen en stor del av jobben for å holde farten oppe.

– Det er mye trening både for hund og løper, sier Emil. Tilsammen utgjør hund og løper en ekvipasje som skal dra lasset sammen og samarbeide. Det krever mye trening for begge parter.



– Hunden må også trene mye. Den skal trekke pulken, som veier 70 prosent av vekten til hunden, sier Emil. – Vi må trene hele året på utholdenhet, for både hundene og jeg må holde hele distansen.

– Hvor mye kan du styre farten på hundene? Slik at de bruker kreftene riktig?



– Jeg kan prate til dem, slik at de har en fin hastighet. Det er ikke sånn at jeg begynner å ploge for at de skal roe ned, smiler han.

Hundene er alltid klare for tur

Heldigvis er det aldri vanskelig å få hundene med ut på trening. De er med når Emil går på ski, når han løper og når han padler.

– Jeg padler mye med dem, og da svømmer de ved siden av.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)





Emil Tiainen Sletmoe i løypa.

– Og dette trives de med?



– Ja, dette er ikke dyreplageri! smiler han. – Hadde de ikke likt det, hadde det ikke blitt noe av. Dyrevelferden er det aller viktigste. Det er derfor vi driver med dette her.



Beviset får vi når Emil tar frem pulken, og både Ronja og Lucas aner at en fartsfylt tur i løypene kan være nært forestående. De hopper rundt som yre ungfoler bare ved tanken på å få lov til å trekke pulken igjen.

– Det beste de vet, er å løpe. De er litt gærne!, sier Emil.

Bor praktisk til

For familien Tiainen Sletmoe er hunder en livsstil, ikke bare for Emil. Hundene har alltid vært der i oppveksten, og de har da også bosatt seg et sted der det er god plass og kort vei til skogen.

Familien bor på den lille plassen Bjelkerud, som ligger i Sørkedalen, ikke langt fra Wyllerløypa. Der bor noen familier i noen hus som danner et idyllisk og fredelig tun – og hunder er det ganske mange av.



– Det blir mye hundekjøring og trening i skogen, når det er snø. Jeg løper også mye på skogsveiene. Jeg kjenner skogen ganske godt etter hvert.

Når vorsteheren kommer i fullt firsprang med pulken og Emil etter, går det unna. Emil vet å holde seg unna på mest trafikkerte løypene.

– Vi er alltid ute veldig tidlig eller sent, når vi vet at det ikke er få mennesker i løypene.

– Men denne vinteren har det vel ikke vært så enkelt å finne snø?



– Nei, denne vinteren har det blitt en del kjøring for å finne snø. Da drar vi gjerne opp på fjellet og blir der noen dager.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Emil og hund i aksjon. Foto: Privat

I toppform

At Ronja og Emil er i form, viste de senest sist helg, da de sammen tok gull både i flerspann 20 kilometer med pulk. Her er det mulig å stille med opptil fem hunder, men Emil foretrekker få hunder i spannet, gjerne bare én.

– Når er det aller best å være hundekjører?

– Når du har trent hardt for det, og du merker at det funker. Det er deilig! Det er alltid gøy når du har gått et godt løp, sier Emil, som på dagtid befinner seg hos sin arbeidsgiver, Nokas, er han jobber som tekniker.



Resten av tiden blir det mye trening og hund.

– Det blir en livsstil, sier Norges og Europas beste hundekjører i nordisk stil.

