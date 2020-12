«Derfor vil vi ha en demensvennlig bydel»

Ullern SV mener at begrepet universell utforming også må innbefatte demensrammede. Vi ønsker at bydelen tegner en avtale om å bli en demensvennlig bydel.

Publisert: 11.12.2020 kl 10:25

Demens er et samlebegrep for symptomer på sykdom i hjernen. Symptomene er avhengige av hvor i hjernen skaden sitter. Eksempler på symptomer er dårlig hukommelse, dårlig orienteringssans for tid og sted, problem med å tolke sanseinntrykk, vansker med å utføre vanlige, praktiske oppgaver, språkvansker osv.



En demenssykdom kan utvikle seg over mange år før den syke må legges inn på sykehjem. Derfor er det viktig at samfunnet tilrettelegger for at hjemmeboende demenssyke kan ferdes trygt og ha en god hverdag.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er interesseorganisasjon for mennesker med demens, har tegnet avtaler med kommuner og bydeler om å bli demensvennlige. Det er utarbeidet kurs for folk i serviceyrker slik som butikkansatte, drosjesjåfører, sporveisansatte, politi osv. Det er nemlig ikke sikkert at en som har glemt å scanne trikkekortet, mener å snike på trikken. Eller at en som har puttet sjokoladen i lomma i stedet for i handlevogna, mener å stjele. Hvis personalet vet litt om demens, kan man nærme seg på en skånsom måte uten å skremme eller frata den demenssyke verdigheten.

Ansatte i NAV må lære at hvis et menneske er sykmeldt pga en demensdiagnose, kan man ikke prøve vedkommende i den ene jobben etter den andre. Det gir nederlag på nederlag å skulle prøves i arbeid man ikke mestrer.

Mennesker i skranker som kan svare på spørsmål, er bedre enn skjermer som man sliter med å beherske f.eks. på jernbanestasjoner. Og drosjesjåfører må lære at en tilsynelatende sprek person kan ha rett til TT-kort fordi vedkommende mangler orienteringsans. Det er eksempel på at demenssyke har blitt kastet ut av drosjen fordi sjåføren trodde de hadde lurt seg til et TT-kort de ikke skulle ha.

Kontraster er viktig for orienteringen. En stund skulle «alt» være hvitt, nå skal «alt» være svart. Ingen av delene er særlig gunstig hverken for demenssyke eller synshemmede.

God skilting er også viktig både i byen, i marka og innendørs. Ofte er det vanskelig å finne toalettet i kjøpesentre, på hoteller, på sykehus, på museer og andre offentlige steder. Og er det mange dørerr inne på toalettrommet, er det også viktig å skilte hvilken dør som fører ut igjen.

Så vi trenger en demensvennlig bydel. I arbeidsgruppa bør det, foruten fagfolk, sitte en som selv har demens, utfra tanken «nothing about us without us».

For Ullern SV,

Kristin Borg