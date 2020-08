Derfor valgte Ullern-gutten en skole langt unna

Da 16-åringen Mats Lindegaard fra Ullern skulle ta det neste skrittet som fotballspiller og skoleelev, valgte han bort det mest nærliggende alternativet. Han er den siste av flere Ullern-spillere som går til klubber lenger opp i divisjonene.

ULLERN: Keeper-talentet Mats Lindegaard (16) fra Ullern fortsetter fotballdrømmen i ny by, og Felix Horn Myhre (21) gjør sakene sine bra i Vålerenga-drakta. I fjor gikk Ullern-keeper Jonas Vatne Brauti til eliteserien og Stabæk.

Ullern har de siste årene fått frem flere gode fotballspillere, og det siste er altså at 16-åringen Mats Lindegaard har flyttet på seg. Keepertalentet valgte ikke veien om NTG i Bærum, som så mange andre spillere i området. Han gikk i stedet for noe nytt og flyttet hjemmefra, men dette gjorde han med god grunn. Unggutten ble lagt merke til på kretskamper og fikk spørsmål om prøvetrening for 1. divisjonslaget Kongsvinger. Da ble valget enkelt.

– Jeg valgte NTG i Kongsvinger fordi jeg ble tilbudt prøvetrening med Kongsvinger i to uker, og det virket veldig bra. Det føltes som et riktig valg for meg nå, sier Lindegaard og legger til at han synes også det er deilig å flytte hjemmefra.

Halvveis i treningsperioden til Lindegaard ble karantene et faktum ettersom en elev på NTG Kongsvinger testet positivt.

– Første uken synes jeg personlig at jeg spiller bra og gjorde det godt, men så kom beskjeden. En på NTG testet positivt, og jeg ble satt i karantene. Nå på fredag var jeg tilbake på trening igjen. Det gikk bra, og jeg klarte meg veldig greit. På lørdagen var jeg mer nervøs, og ikke så bra. Fysikken og tempo er høyere enn normalt. Men gårsdagens trening gikk det bedre igjen, og nervøsiteten har sunket, forteller fotballspilleren fra Ullern.

Får prøve seg

Førstekeeperen i Kongsvinger er ute med skade, og 16-åringen får prøve seg på A-laget. Dette gjør at Lindegaard kan vise seg frem og har et håp om fremtidig samarbeid.

– Jeg ønsker selvfølgelig kontrakt, så får vi se hva de tenker. Grunnen til at jeg får trene nå, er jo at førstekeeperen er skadet og er ute i fire måneder. Det å kunne få en treningshverdag med A-laget enten flere ganger i uken eller fast, hadde vært fint. Ikke minst det å kunne tilby en plass på benk i Obosligaen, sier han.



– Det går mye fortere enn jeg er vant til. Det er høyere tempo, og som keeper er generelle skudd bedre. Mentaliteten jeg har når treningen kommer, er at man ikke har noe å tape, men bare vinne. Jeg må tørre å være meg selv og prøve å ta ansvar, sier keeperen før han avslutningsvis forteller at eliteserien og fotballen som levebrød er målet for fremtiden.