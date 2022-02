«Derfor trenger bydelen en aktivitetspark»

På tross av skolens og barnas ønsker, samt godt prosjekterte planer om en ny og moderne park for rullebrett og andre aktiviteter, har Vestre Aker Skiklubb valgt å sette seg selv på sidelinjen og, i verste fall, aktivt hindre et godt planlagt og ønsket prosjekt for Voksen skole.

Publisert: 04.02.2022 kl 11:18

Skolen, rektor, elever og FAU ønsker alle en aktivitetspark på Voksen skole. Ungdomsrådet i bydelen og fritidsklubben på Hovseter støtter forslaget. Vestre Aker er en av bydelene i Oslo med høyest barnetetthet i Oslo, men har ingen anlegg for rullende aktivitet og dårlig med tilbud til barn som ikke driver med organisert idrett.



Hele grusbanen mellom skolen og Jarbakken kan rehabiliteres slik at det blir plass til både en ny 9’er-bane og en aktivitetspark (ikke bare en skatepark) for større barn på Voksen skole. Skissen, utformet i samarbeid med Betongpark AS, viser en “pump track” (sykkelbane), trampoline og klatreanlegg i tillegg til område for rulleaktiviteter (sparkesykkel, rulleskøyter og skateboard). Det planlegges også utvikling av grøntarealer og sitteplasser. Endelig utforming gjøres sammen med skolen, barna der og i nabolaget gjennom en samspillsprosess.

Samarbeid er eneste løsning for å få det til.

I innlegg i Akersposten 31. januar skriver Frank Aubert, ansvarlig for anlegg i VASK, at «banen ble skilt ut ifra Voksen skole og fikk eget gårds- og bruksnummer». At området nå er regulert til «idrettsbane» og ikke «skole», stemmer ikke. Reguleringen sier «skole med tilhørende anlegg». Det stemmer heller ikke at det er plass til en standard 11-bane på den nåværende grusbanen.

Styret i VASK er motvillig til enhver form for samarbeid. Det er beklagelig. Ikke bare fordi barna på Voksen skole kan gå glipp av en moderne aktivitetspark, men også fordi VASK går glipp av en utviklingsmulighet for klubben. Rullebrett er en anerkjent idrett (og OL-gren) med økende tilslutning. Det er ingen grunn til at rullebrett ikke skal kunne bli en ny og attraktiv gruppe i VASK.

En samkjøring ville også gitt fortgang i VASK sitt opprinnelige ønske om å få til en kunstgressbane på tomten, siden hele anlegget ville kunne blitt vurdert som ett prosjekt også når det kommer til finansiering.

Hvis Vestre Aker SK skal ta sin egen visjon på alvor, om å være «en trygg base for barn og unge i bydelen», bør de snu i denne saken. Ikke alle passer til lag- eller vinteridrett. Et nytt aktivitetsanlegg kan åpne muligheter for å inkludere barn som ikke finner sin plass i fotball, langrenn eller de andre idrettene VASK tilbyr.



VASK har valgt å belage seg på feilaktig informasjon om regulering av tomten og urealistiske planer om en 11'er-bane. Vi mener styret i Vestre Aker SK bør se muligheter ved et samarbeid med skolen og foreldregruppen.

Eva Nordgård

Ole Johan Nedrelid

Hans Otto Bordvik