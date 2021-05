Ungdom. Full av undring. Hva livet har å by på, er så ulikt. Noen har talent. Andre bare liker å drive med det de gjør. Enkelte har ikke funnet sin vei. Noen føler de ikke har en sjanse. Men hva hvis du fikk vite at det har du?

Publisert: 26.05.2021 kl 09:49

HOVSETER: Fire ildsjeler under ledelse av B7s Balita Serge Buhendwa stimulerer og utvikler unge. De har jobbet hardt for at det skal forløses talent, og for at mestringsfølelse oppleves. En bonus ved å få være en del av dette, er nettverket som naturlig følger. Med dette hindres utenfor skap, det bidras til inkludering og mangfold.

– Det som gjør Ung Kultur Møter, UKM, til et fint sted å være, er at det er plass til alle. Det handler ikke om å konkurrere. Det handler om å ha det gøy, sånn på ordentlig. Det handler om å være sammen med andre og jobbe mot samme mål: nemlig å skape noe sammen, sier Buhendwa.



Han har tidligere jobbet som prosjektmedarbeider ved B7, men er nå miljøarbeider i en 100 prosent stilling på klubben. Han har ansvaret for tilbud og aktiviteter for ungdom på B7.

– Noe av det beste med å gjøre det du liker, er å finne andre som liker det samme. Her finner du mest sannsynlig noen med like stort engasjement som deg selv, sier Jacob (15).

– UKM i Vestre Aker blir holdt av oss fire. Payne, Shaker, Adrian og meg. Her er alle et lag, og mange får gode venner, fortsetter han. – Du trenger ikke ha et talent, hit kan du komme å lære gjennom workshops og andre erfarne ledere. Vi vil det skal være et godt tilbud til unge, her skal vennskap knyttes og livslange bånd lages.

Minner om Norske Talenter for unge

Adrian (15) supplerer med at man på ungdomsskolen skal ta valgfag hvert år, «innsats for andre», er et av de valgfagene.

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Elever i dette valgfaget kan utføre arbeid på områder der frivillig innsats allerede foregår, eller finne fram til samfunnsområder som de selv finner egnet til å gjøre en innsats i. Jacob og Adrian kom inn i UKM via dette valgfaget.

UKM (Ung kultur møtes) jobber for å fremme og utvikle ung kultur over hele landet. Det viktigste for UKM er å bidra til at ung kultur får større plass i lokalsamfunnet.



– Vi arrangerer årlige mønstringer og fylkesfestivaler, i tillegg til helårig aktivitet som turneer, workshops og andre arrangement i samarbeid med andre. Vi tror på ungdom og deres evner, og vil at de som ønsker det kan involvere seg på alle plan. Ungdommene våre tas med i beslutninger, både når det gjelder organisasjonens retning og spesifikke arrangementer, supplerer Buhendwa.

I Bydel Vestre Aker har det ikke blitt arrangert UKM siden 2014. Fjoråret utgikk grunnet korona.

To av lederne i UKM Vestre Aker har med seg erfaring fra den gamle Hovseterklubben, noe som kommer unge i dag til gode. De vet hva som skal til for å skape arenaen der unge kan få skinne i lys av den de er.

– Her får du ikke bare mulighet til å vise hva du kan, men også se hva andre driver med. Å møte andre som er opptatt av kultur, er både inspirerende og motiverende. Du får også sjansen til å lære nye ting, sier Payne.

– UKM har dessuten flere samarbeidspartnere, så reisen din stopper ikke her. Mange UKM-ere har blitt oppdaget av eksterne arrangører og fått spennende tilbud utenfor UKM,

Skummelt å vise frem?

De to videregående skole-elevene Shaker og Payne har god kontroll på medier og kommunikasjon. De formidler at dette er for alle. Helt uavhengig av interesser eller ferdigheter, så kan alle utvikle et talent eller finne noe de kan brenne for. Ungdommene forklarer at det er som i spill. Der man ofte må åpne nye dører eller overvinne et monster for å komme videre. Sånn er det i UKM også. Det kan være skummelt å vise frem det du har laget, men tenk hvor gøy du synes det er å se hva andre kan.

– Vi er også på skolen og snakker med lærere om hvordan de kan utnytte valgfagene. Vi jobber med å få til et samarbeid. Målet er å komme ut i hver klasse for å fortelle hva vi jobber med her og hvilket tilbud som finnes, sier Buhendwa.



– For deg som er trygg på det du kan fra før, så anbefaler vi å strekke strikken litt. Vi har et proft og trygt opplegg på alle nivåer, og du vil få god oppfølging av dyktige folk hele veien, oppfordrer Payne.

Hvis du er knallgod på vokal, hvorfor ikke lære å spille gitar i tillegg? Eller kanskje du gjør diktanalysen i norsken i søvne, men helst vil lære å ta bilder? I UKM kan du utvide horisonten og oppdage skjulte talenter.

UKM Vestre Aker ønsker å lage så mange morsomme arrangementer som mulig gjennom året. På planen står et event straks samfunnet åpner for dette.

– Vi har både lokalmønstring, fylkesfestival og UKM-festival hvert år, sier de samstemt.

Fylkes- og landsfestivalen er en gulrot for de som ønsker å møte enda flere likesinnede utenfor lokalmiljøet, selv om det viktigste skjer lokalt.



– Grunnet korona-situasjonen er det ingen fysisk UKM-mønstring i Vestre Aker i år, men vi lar oss ikke stoppe av den grunn. Vi jobber med å få til en digital mønstring der vi satser på E-sport, litteratur og en utstilling på nett slik at dere som ønsker å delta med foto / kunst, litteratur og E-sport, like fullt får en mulighet til å bli med, sier Shaker.

– Når man ser til andre steder hvor ting er kansellert grunnet korona, forsøker vi å finne gode løsninger slik at unge kan få muligheten til å delta. Det kan gjøres på andre kreative måter. Vi søker å finne løsninger.

Viktig å opprettholde aktiviteten

Payne viser til nedstenging av Hovseterklubben gjennom flere år. Det er derfor svært essensielt at UKM består, tross for korona. Talentene må få muligheter til å tre frem tross for smittevern, men det må gjøres på en litt annet måte enn ønsket.

Ut over å være kule ungdommer som bare vil bidra, driver de med film og redigering. Payne har ansvaret for lyd/studio, og Shaker har ansvaret for media. Jacob og Adrian driver begge med sport, henholdsvis fotball og bandy.



– Jeg har ikke et spesielt talent, sier Jacob. Men vi påpeker at han åpenbart har talent for å samle unge, og gi de arenaer å skinne.

Gutta er enige i dette.

Nå er det bare for ungdom mellom 12 og 24 år å melde seg på. Uansett hvem du er, hvor du bor og hvilke kulturinteresser du har: De gleder seg til å møte deg!

UKM Vestre Aker foregår fredag 4. juni og lørdag 5. juni. Frist for påmelding er 31. mai. Her finner du påmelding

UKM Vestre Aker på Facebook