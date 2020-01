Derfor forsvant kaffekjeden fra CC Vest

Det er stadig endringer i butikk- og serveringstilbudet på CC Vest. Nylig forsvant en kjent og kjær «kaffesjappe» – nemlig Espresso House, som holdt til med fasade mot parkeringsplassen på nedre plan. Men nytt serveringssted er på vei inn.

Publisert: 18.01.2020 kl 08:49

LILLEAKER: Adm. direktør i Espresso House, Torodd Gøystdal, sier i en e-mail til Akersposten:

– CC Vest er et godt kjøpesenter i et veldig hyggelig område og med eierfamilien Mustad Eiendom AS som driver meget godt og solid. Vi har trivdes godt i området og har hatt mange faste gjester. Normalt etablerer vi oss ikke i et lokale som dette som vender seg mot en parkeringsplass, men hovedsakelig inne i kjøpesenteret. Området kommer til å være i stor endring i årene fremover, og vi ønsker oss en bedre beliggenhet på sikt.

Følg Akersposten på Facebook



Han fortsetter: – Årsaken til at vi stengte nå, var at leiekontrakten løp ut etter syv år.

Gøystdal minner samtidig om at det er en annen Espresso House ikke langt unna, ved Lysaker stasjon.

Nytt spisested

Senterleder på CC Vest, Celine Waldjac, sier at det kommer et nytt spisested i de samme lokalene, men at ingenting er helt avklart ennå.

Bare i løpet av det siste året har CC Vest fått to nye spisesteder, nemlig Joe & the Juice og Deli CC. Dette er et ledd i å utvikle kjøpesenteret til mer enn bare butikker. Serveringsteder er med på å utvikle et slikt senter også til en sosial arena hvor mennesker møtes.

LES OGSÅ: Innbrudd rammet flere butikker på CC Vest

Følg Akersposten på Facebook