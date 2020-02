Derfor er det vanskelig å få lån med betalingsanmerkning eller inkasso

Å få innvilget et lån med betalingsanmerkning eller inkasso er som regel svært vanskelig. Årsakene er flere, men handler i hovedsak om at bankene ikke ønsker å pådra seg for høy risiko når de låner ut penger.

Publisert: 28.02.2020 kl 14:40

Derimot finnes det fortsatt noen få alternativer, slik som å stille sikkerhet for lånet i fast eiendom, eller ved å bruke kausjonist. Her vil du kunne lese mer om hvilke valg du har for å ta opp lån.



Det er viktig å påpeke at man aldri bør ta opp nye forbrukslån og kredittkortgjeld hvis man sitter med betalingsanmerkninger eller inkasso. Derimot kan det være en god løsning for de som planlegger å søke refinansiering av dyr forbruksgjeld.

Litt om betalingsanmerkninger og inkasso

Inkasso og betalingsanmerkninger registreres når man ikke betaler et økonomisk krav. Det inkluderer alt fra utestående lån til en forfalt strømregning.

I det kravet forfaller vil kreditor (den man skylder penger til) videresende kravet til et inkassoselskap. Deretter legges det til noe som kalles “salær”, som er et ekstragebyr på toppen av det økonomiske kravet. Salærets størrelse avgjøres av hvor mye penger man skylder.

Hvis kravet ikke innfris innen tidsfristen vil det registreres en betalingsanmerkning på skyldnerens personnummer. Dette legges inn i databasen til et av landets kredittopplysningsbyrå.

Kredittbyråene er selskaper som har fått konsesjon fra norske myndigheter til å lagre sensitive kredittopplysninger om norske forbrukere.

Nesten umulig å få lån

En betalingsanmerkning er ment som en advarsel til andre långivere eller kreditorer, om at en person ikke gjør opp sine økonomiske krav som avtalt. I praksis betyr det at man blir sperret ute fra opptak av nye lån, kreditter og ulike abonnementer.

Man kan oppleve at noe så enkelt som søknader om et mobilabonnement avvises på grunn av en betalingsanmerkning. Det samme gjelder søknader om lån i banken, enten det er snakk om forbrukslån, refinansiering eller en kontokreditt.

Inkasso sperrer deg ikke automatisk ute

Til forskjell fra en betalingsanmerkning vil ikke utestående inkasso registreres hos et kredittopplysningsbyrå. Det eneste unntaket er misligholdte lån som selges videre av banken til et inkassoselskap. Disse vil dukke opp i det nye gjeldsregisteret.

Slik fungerer det

Når et forbrukslån, kredittkort eller lignende misligholdes har banken i prinsippet to valg:

1). Den kan drive inn kravet på egenhånd (ved hjelp av et inkassoselskap).

2). Selge hele kravet videre til et inkassoselskap.

Det er den siste gruppen fordringer som dukker opp i gjeldsregisteret. Dermed vil den nye banken se at du har misligholdt gjeld på et tidligere tidspunkt, som senere er blitt solgt til en tredjepart.

I fjor fikk Norge et nytt register for utestående forbruksgjeld, noe som inkluderer både forbrukslån og kredittkort. Nærmere forklart er det snakk om 3 ulike registre som vedlikeholdes av ulike selskap med konsesjon.

Du kan fortsatt låne penger (med sikkerhet)

Som tidligere nevnt finnes det unntak som gjør det mulig å låne penger med en betalingsanmerkning. Bankene er villige til å innvilge et lån, gitt at du har mulighet til å stille sikkerhet for pengene.

Da er det snakk om stille sikkerhet ved hjelp av salgspant i fast eiendom.

Ergo: Hvis du eier din egen bolig, vil du kunne bruke boligens verdi som sikkerhet for å få innvilget ny finansiering.

Denne løsningen brukes hyppig blant de som søker refinansiering av gjeld. Ofte er det snakk om å refinansiere store summer relatert til forbruksgjeld, hvor alle småkrav slettes i samme nedbetaling.

Hvis du derimot ikke eier din egen bolig vil det være særdeles vanskelig å få innvilget ny kreditt.

Bankene plikter å kredittsjekke deg

En vanlig misforståelse er at bankene står fritt til å låne ut penger slik de selv ønsker. I realiteten er bankene også underlagt et strengt regelverk for hvem de kan tilby lån.

Et viktig krav fra myndighetenes side er at den som søker om lånet har evne til å betale tilbake lånet sitt. For å anslå lånesøkers betjeningsevne vil banken gjennomføre en kredittsjekk.

Det er i prinsippet ikke noe forbud mot å låne ut penger til folk med betalingsanmerkninger, men bankene kan få problemer med å forsvare slike avgjørelser i etterkant.

En siste løsning

En siste løsning er å søke om lånet sammen med en kausjonist. Dette er et alternativ som medfører høy økonomisk risiko for kausjonisten, og bør kun velges i utvalgte tilfeller.

Dette være en potensiell løsning hvis det er snakk om to ektefeller eller samboere, hvor den ene parten har pådratt seg én eller flere betalingsanmerkninger.