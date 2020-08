«Dere har nå et spesielt ansvar»

«Jeg er bekymret for at ungdommer ikke kjenner til den store rollen de spiller i smittespredningen,» skriver helseminister Bent Høie søndag.

Publisert: 09.08.2020 kl 14:30

OSLO: En ny helg er på hell, og de siste par nettene er preget av meldinger om store fester der mange unge mennesker har møttes, akkurat slik det var sist helg.

Da var det Oslo vest som kom i søkelyset, etter at det etter fire private fester viste seg at korona-viruset hadde spredd seg til minst 40 festdeltakere i alderen 20 til 25 år.

Bydelsdirektør i Bydel Vestre Aker, Elisabeth Vennevold, fortalte til Akersposten at det hadde vært en stor jobb med å komme i kontakt med alle de rundt 150 unge menneskene som hadde vært på fest i Vestre Aker, og at de fleste samarbeidet godt, men noen få ikke nødvendigvis tok alvoret innover seg.



Tallenes tale er klare. I juli er det i aldersgruppen 20-29 år som har flest nye smittede, og tallene er på vei oppover for første gang siden april.

Mange større fester også denne helgen

Dermed skulle man kanskje tro at de sosiale samlingene roet seg noe denne helgen, men meldingene haglet inn hos politiet i løpet av natt til både lørdag og søndag også denne helgen. På Bygdøy skal flere hundre yngre mennesker ha kost seg på en privat fest lørdag kveld.

På en privat fest på Majorstuen skal det lørdag kveld ha vært kø for å komme inn, og mer enn 50 mennesker skal ha oppholdt seg innenfor dørene.

I Middelalderparken var mer enn 100 mennesker samlet til fest, og der måtte også politiet rykke ut for å begrense den sosiale omgangen på grunn av frykt for korona-smitte.

– Vi er ikke noe smittevernspoliti. Folk må prøve å være fornuftige og ta gode vurderinger selv, selv om det kanskje ikke er inntrykket jeg sitter med så langt denne nattevakten, sa politiets operasjonsleder i Oslo, Marita Aune, til VG i 1.30-tiden natt til søndag.



Bekymret Høie

Helseminister Bent Høie går søndag ettermiddag ut i en ny melding på sin Facebook-side, der han blant annet skriver at han er «bekymret for at ungdommer ikke kjenner til den store rollen de spiller i smittespredningen», og han påpeker at dette ikke bare gjelder i Norge, men i hele Europa.