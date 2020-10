Elsparkesykler er fine greier. Tar deg greit frem overalt. Effektivt og miljøvennlig. Eller?

Publisert: 19.10.2020 kl 10:12

Debatten omkring disse innretningene, som egentlig ikke har noe med sykkel å gjøre, har i lang tid gått høyt. I Oslo står de henslengt overalt. Brukerne bare setter dem fra seg når turen er over. «Der var vi fremme gitt»!



Irritasjonen blant fotgjengere, rullestolbrukere, eldre og forflytningshemmede har vært stor. Men lite eller ingenting skjer. I Oslo. Derimot er situasjonen en helt annen på andre siden av Lysakerelven. I Bærum er bruken for lengst regulert.

Hos Bærum kommune heter det: «I Bærum må elsparkesykler parkeres innenfor oppmerkede stasjonsområder. Du ser alle områdene i TIER sin app. I praksis betyr det at du ikke kan avslutte turen din før du er innenfor et av områdene. Ved parkering utenfor et av stasjonsområdene kan du bli fakturert for ekstra tid.

Egne stasjonsområder skal sikre et ryddig bybilde, samt forhindre at kjøretøy er til hinder for fotgjengere og andre. Størrelsen på stasjonsområdet vil variere. Skilting benyttes der det er hensiktsmessig.

Planen er å øke antall stasjonsområder gradvis. Du kan gi tilbakemeldinger på plasseringen av stasjonsområder, eller komme med ønsker til nye.»

I Oslo er situasjonen helt annerledes. Her er det fritt frem. I august kom kommunen med et utspill om at man skulle begynne å taue inn feilparkerte elsparkesykler – og at utleier ville få regningen. Noen dager senere kom det kontramelding. Nei – utleier ville ikke få regningen likevel.

Siden den gang er det egentlig status quo. Elsparkesyklene står parkert overalt. Brukerne tar seg gjerne ikke en gang bryderiet med å sette den inn til siden etter endt bruk. I stedet står den gjerne midt på fortauet eller gangveien.

10.000 slike kjøretøyer er i fritt omløp i Oslo.

Kanskje på tide å gjøre som i nabokommunen?

Reidar Martinsen

journalist