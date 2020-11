Taper igjen og igjen

Etter at bystyret hadde vedtatt at bommen i Svenstuveien skulle fjernes og fortau etableres, var det mange som var glade for at løsningen var gitt. Nå er det stopp igjen.

MIDTSTUEN: Bydelsutvalget I Bydel Vestre Aker har i flere omganger bedt om umiddelbar fjerning av bommen, uten å måtte vente på opparbeidelse av fortau. Det var også Bymiljøetaten (BYM) en periode innstilt på, men falt ned på at den ikke kunne åpnes likevel før fortau er på plass. Dermed ble det antydet at fortau ikke kunne komme på plass før i 2021. Etter flere tiår med forsøk på å åpne bommen, er det igjen full stopp.

Skjøvet ut i det uvisse

Bymiljøetaten har fått et rammekutt på 26,1 millioner kroner i byrådets budsjettforslag. BYM skriver i sin konsekvensutredning at 15 millioner kroner av dette må tas på vei og park. Etaten må prioritere prosjekter og tiltak som er igangsatt og at enkelte prosjekter vil bli forskjøvet til senere år i planperioden (2021-2024). To prosjekter blir nevnt spesielt som det ikke vil være mulig å gjennomføre, sikring av Bergstien og fortau i Svenstuveien. Dermed er Svenstuveien igjen skjøvet ut i det uvisse.

Leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye (H), kan ikke forstå, at det kan være mulig at Svenstuveien på nytt blir plukket ut som et prosjekt som ikke lar seg gjennomføre.

- Det er jo i strid med bystyrets pålegg om at Svenstuveien skal åpnes, som kan løses på en enkel måte. Bystyret og bydelsutvalget har bedt om dette i flere omganger. Det betyr igjen at byråd og etat ikke vil følge opp gjeldende vedtak og det er i tråd med at Vestre Aker stadig blir lavt prioritert. Det er veldig beklagelig, sier Husebye.

Som tidligere skrevet er de avtalte budsjettmidlene i Oslopakke 3 for Røatunnel redusert så mye, at BYM måtte avlyse anbudskonkurransen for forprosjektet.

Flere konsekvenser

Etaten skriver i konsekvensutredningen: Programposten til rehabilitering av vei og gate er faset ut for hele økonomiplanperioden. Programposten for gateopprusting er også redusert i planperioden. Konsekvensen av manglende bevilgning over investering er ytterligere vedlikeholdsetterslep. Manglende rehabilitering medfører høyere driftskostnader da behovet for blant annet asfaltlapping og feilrettinger øker. Lav eller ingen bevilgning kan medføre at veistrekninger må stenges eller belysningsanlegg må slås av.

BYM skriver også: For veiområdet innebærer dette at det må avsettes mindre midler til bortkjøring av snø. Dette vi kunne få betydning forfremkommelighet og trafikksikkerhet om det blir en snørik vinter.

Og for parkområdet: For parkområdet innebærer rammekuttet at søppelplukking i standard D-anlegg vil måtte nedprioriteres, samt at det blir mindre midler til vedlikeholdstiltak og utskiftning/utbedring av benker, slitte lekeapparater, utbedring av turveier og beskjæring av buskvegetasjon og trær. Planting av trær vil heller ikke kunne prioriteres. I byrådets budsjettforslag er det i tillegg også lagt inn et spesifisert kutt på 1 million under parkområdet som reduserer budsjettet til uforutsett vinterdrift.

