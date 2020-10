«Denne helga skjedde det tragiske igjen»

En hund på tur med familien sin angrep en av sauene på Bogstad Gård i helgen. Det endte med at sauen måtte bøte med livet.

Publisert: 20.10.2020 kl 10:00

BOGSTAD: Tusenvis av mennesker og firbeinte var ute og nøt fint høstvær i helgen, og Bogstad er blant de mest populære turområdene. På Bogstad Gård oppsto det en situasjon som ikke er uvanlig, ifølge Facebook-siden «Bogstad besøksgård», som Bymiljøetaten står bak.

I et innlegg mandag meldte de at en løs hund på tur med familien sin angrep en av sauene på gården.



«Sauen ble så hardt skadd at den måtte avlives av veterinær etter at den ble bragt fra beitet til gården,» står det i innlegget, og det fortsetter slik:

«Hvert år skjer det at hundeeiere slipper hunden løs på tur, og ikke har kontroll på sin firbeinte venn. Dette er brudd på «Hundeloven», som sier at dersom du ikke har kontroll på hunden din i alle situasjoner, så skal hunden leies i bånd, selv etter at den ordinære båndtvangen opphører i august. Hvis du er uheldig at hunden din eller noen andres hund jager eller skader husdyr eller vilt, så skal du straks varsle grunneieren og/eller politiet. Du kan ikke forlate skadde dyr, du har plikt til å hjelpe!»



I innlegget påpekes det også at det grønne kulturlandskapet ved Bogstad gård er et aktivt turområde som holdes vedlikeholdt og åpent takket være beitende husdyr.

