Denne delen vil få enorm betydning for småhusområdene

Det nærmer seg at kommuneplanens arealdel skal revideres. Det får avgjørende betydning for hvordan ditt nabolag vil bli i fremtiden.

Publisert: 08.10.2021 kl 17:14

ULLERN/VESTRE AKER: Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2019 og fikk mye oppmerksomhet da en rekke områder ble klassifisert som stasjonsnære områder, prioriterte stasjonsnære områder, knutepunkter og utviklingsområder, som også overlappet hverandre, til manges forvirring.

Samfunnsdelen er retningsgivende for tillatelse av byggeprosjekter med sin nærhet til stasjonsområder, samtidig som utbyggere er usikker på hvordan de skal forholde seg til denne. Skanskas byggeplaner med utnyttelse og høyder sentralt på Røa, som både er definert som prioritert stasjonsnært område og utviklingsområde, samtidig som Røaplanen er en egen vedtatt reguleringsplan, er et eksempel på dette.

Les saken: Ulike planer og tidligere reguleringer skaper forvirring

Usikker fremtid

Det som er sikkert er at småhusområdene går en usikker fremtid i møte med hensyn til bymessig fortetting. Blant annet er det ikke avklart betydningen av å ligge i nærheten av et stasjonsnært eller prioritert stasjonsnært område.

I første omgang ble det snakket om en gangavstand på 500 meter fra et stasjonsområde med høyt fortettingspotensiala, men det er fremdeles høyst usikkert hvodan nærheten til stasjonsområdene skal praktiseres. 500-metsgrensen vil blant annet føre til at man flere steder i småhusområdene vil få sammenhengende belter med fortettingspotensiala, i og med de korte avstandene mellom stasjonene. Det vil i tilfelle omfatte store deler av småhusområdene.

Det er opp til Plan- og bygningsetaten (PBE) å bruke skjønn når fortettingsprosjekter i nærheten av stasjonsområdene er til behandling. Flere utbyggere har sendt planinitiativ til endelig behandling i bystyret, etter at PBE har avvist disse. Noen utbyggere ser på den vedtatte samfunnsdelen som en døråpner for høyere utnyttelse i stasjonsnære småhusområder. Det er forøvrig verdt å merke å seg at byrådet parallelt jobber med en revidert og det de kaller en bedre småhusplan.

Les også: Om småhusplanen: – Spesielt viktig å følge med nå

Planprogram for arealdel

Nå er det altså snakk om kommuneplanens arealdel, som vil bli bestemmende for i hvilken grad utbyggere kan «ta for seg» i våre bydeler. Arealdelen vil få avgjørende betydning for utviklingen i bydelene Ullern og Vestre Aker, med utviklingsområder som til slutt blir pekt ut til bymessig fortetting og i hvilken grad de skal fortettes i så måte.

Før arealdelen revideres, skal det utarbeides et planprogram – en plan for arbeidet med arealdelen. Dette beskriver formålet med revisjonen, føringer for arbeidet, hvilke temaer som blir behandlet, og hvordan prosessen blir organisert. Opplegg for medvirkning og sentrale frister inngår også.

Les mer om planprogrammet ved å følge denne linken

Arealdelen skal i siste omgang avgjøres av bystyret etter innstilling fra byrådet.

Nå er altså selve planprogrammet for arealdelen oversendt bystyret, som er en beskrivelse av hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Kommuneplanen skal til slutt ha en arealdel som angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes. Arealdelen skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas. Arealdelen er bindende for påfølgende planer og byggetiltak.

Utviklingsområdene

Akersposten har tidligere tatt for seg den vedtatte samfunnsdelen i kommuneplanen og pekt på hvilke utviklingsområder som er pekt ut for fremtidig bymessig fortetting.

Utviklingsområder med høy grad av fortetting i bydelene Ullern og Vestre Aker:

Lysaker/Lilleaker, hvor Lysaker også er kollektivknutepunkt med mulighet for høyeste grad av fortetting. I dette området er flere store byggeprosjekter under planlegging.

Skøyen er også både kollektivknutepunkt og utviklingsområde. Revidert forslag til områderegulering Skøyen er gått til politisk behandling. Det er usikkert når denne blir oversendt bystyret til endelig avgjørelse.

Andre utviklingsområder er Røa, Montebello, Smestad (områderegulering er under utarbeidelse), Huseby og Vækerø (stasjon Fornebubanen)

Stasjonsnære områder langs Holmenkollbanen nord for Slemdal og områdene langs Fornebubanen fra Vækerø til Lysaker er under vurdering i arealdelen som nye fortettingsområder.

En rekke områder, definert som stasjonsnære og prioriterte stasjonsnære områder, omfattes ikke av Kommuneplanens arealdel.

For ordens skyld: Dette er de de prioriterte stasjonsnære områdene i Ullern og Vestre Aker:

Montebello, Åsjordet, Vækerø, Smestad, Slemdal (områderegulering under utarbeidelse), Vinderen, Hovseter, Røa og Diakonhjemmet.

Les også:

Har bestemt seg for hvilke områder som skal fortettes

Følg Akersposten på Facebook