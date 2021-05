Denne bommen skal ikke fjernes

Det har vært flere forsøk på å fjerne bommen både politisk og ved hærverk, men den er nå vedtatt skal bli stående.

HOFF: Bommen kom på plass to år etter at bystyret vedtok stenging av Konventveien i 2010, som Venstre fremmet som forslag. Det var stor strid rundt dette vedtaket og i 2011 gjorde bystyrerepresentanter fra Høyre og Frp felles front i valgkampen, med eget pressemøte ved bomområdet og garanterte for at Konventveien skulle bli åpnet igjen. Det ble som kjent ikke noe av. Det var stor debatt rundt stengningen og i flere tilfeller har det vært forsøk på sabotasje av bommen.

Stenging av Konventveien var et resultat av en regulering på 80-tallet, hvor det ble vedtatt at Konventveien skulle stenges da Hoffsveien sto ferdig. I reguleringen står det også at det skal opparbeides et grøntareal over veien, som en forlengelse av turveien ovenfor bommen. Det vil i tilfelle bety at naturen stenger for gjennomkjøring og at bommen fjernes.

TURSTI: Denne turstien skulle altså forlenges videre gjenom et grøntareal i Konventveien. Foto: Vidar Bakken

Denne problematikken skulle bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern forholde seg til under siste møte – grøntareal eller bom. BU hadde innhentet synspunkter fra Brann- og redningsetaten i forbindelse med saken.

Etaten skriver blant annet at de foretrekker bom som de kan åpne, blant annet på grunn av kortere utrykningstid ved hendelser. Etaten skriver også i sitt svar at det kan bli aktuelt å bruke Konventveien i forbindelse med arbeidet på Fornebubanen.

BU fulgte Brann- og redningsetatens råd og vedtok at Konventveien fortsatt skulle være stengt med bom og la til at stengingen gir tryggere forhold for myke trafikanter.

